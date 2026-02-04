到日本遊玩的民眾注意！近期有台灣遊客飛往日本購買UNIQLO，原本打算透過幣值匯率加上日本便宜價格而省下一筆錢，沒想到卻落入「小偷的陷阱」，形同直接幫對方付錢，也讓日本作家「日本人的歐吉桑」呼籲，在結帳時要特別注意「是否有非自己購買的衣物出現在結帳明細上」。
花式竊盜手法曝光！遊客自助結帳幫小偷「省一筆錢」
長期定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」今（4）日在粉專發文提醒，近日看到有台灣旅客在日本 UNIQLO 遭小偷設局。其實這個手法早在幾年前就開始出現，不過擔心仍有人不知道，因此再次發文提醒。
「日本人的歐吉桑」表示，目前日本 UNIQLO 許多門市都採用自助收銀，消費者只需將衣物放入指定區域，機器便會感應 RFID 吊牌並顯示件數與總額。但正是這樣的便利性遭到有心人士盯上，有些小偷會把衣服吊牌（RFID）切斷後，丟進其他衣服的口袋裡；若後續消費者拿到這些衣服，未仔細核對件數就直接刷卡，等同於替小偷支付被竊衣物的費用。
若客人一直都沒發現，就等於「幫小偷付了錢」，而且在店家的數據中，銷售數量與實際庫存數量也會因此對得上，在盤點時也無法察覺異常，「最大受害者就是幫忙結帳的人」。
為何 UNIQLO 自助結帳會被小偷盯上？最大差異曝光
「日本人的歐吉桑」解釋，雖然也有其他店家採用無人收銀方式，但多半是以一件一件掃描 QR Code 的方式結帳；相較之下，UNIQLO 只要把購物籃放上機器即可自動感應RFID 吊牌標籤，「有些客人不知不覺替小偷多付了衣服的錢，自己卻沒有發現」。
日本人的歐吉桑最後也提醒，「有些人以為日本治安很好，但並不代表完全沒有小偷或詐騙存在。」貼文也引出過來人分享經驗談，「我也碰過，買一條褲子時螢幕一直顯示有另一個不相關的商品，店員來重新結算好幾次也一頭霧水，後來一位資深店員檢查口袋，馬上就找到一個額外的吊牌」。
不少台灣網友看完後也驚呼，「之後會仔細核對明細」、「這次去買時，店員開始有幫忙核對件數」、「難怪這次去店員都會主動詢問、清點有幾件衣服」、「之前在台灣迪卡儂也發生過」、「之前在退稅櫃台，店員有清點數量，自己也要再三確認」。
UNIQLO吊牌RFID是什麼？高科技卻被有心人濫用
事實上，UNIQLO自動結帳其實在台灣從2017年開始就已經陸續上線，因為衣服吊牌上使用的了「RFID（radio-frequency identification無線射頻技術）」技術，每個商品上都會有這種標籤，含有一個微小晶片，上面記載了商品資訊，透過無線電波可以快速傳送資料，相較於商品條碼需要一個一個手動掃，RFID讀取可以在幾秒就讀取幾百甚至上千個標籤，常用在圖書館、悠遊卡刷卡系統等，類似UNIQLO商家，如迪卡儂等都有使用該技術。
不過，這次有心人卻把吊牌除掉之後，丟到其他衣物中，就能在神不知鬼不覺的情況下，把沒有結帳的衣服混在放進籃子中混著帶出店家，等到後續有其他倒楣鬼幫忙付錢，就能在店家完全不知情的狀況下完成偷竊。
資料來源：日本人的歐吉桑
我是廣告 請繼續往下閱讀
長期定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」今（4）日在粉專發文提醒，近日看到有台灣旅客在日本 UNIQLO 遭小偷設局。其實這個手法早在幾年前就開始出現，不過擔心仍有人不知道，因此再次發文提醒。
「日本人的歐吉桑」表示，目前日本 UNIQLO 許多門市都採用自助收銀，消費者只需將衣物放入指定區域，機器便會感應 RFID 吊牌並顯示件數與總額。但正是這樣的便利性遭到有心人士盯上，有些小偷會把衣服吊牌（RFID）切斷後，丟進其他衣服的口袋裡；若後續消費者拿到這些衣服，未仔細核對件數就直接刷卡，等同於替小偷支付被竊衣物的費用。
若客人一直都沒發現，就等於「幫小偷付了錢」，而且在店家的數據中，銷售數量與實際庫存數量也會因此對得上，在盤點時也無法察覺異常，「最大受害者就是幫忙結帳的人」。
「日本人的歐吉桑」解釋，雖然也有其他店家採用無人收銀方式，但多半是以一件一件掃描 QR Code 的方式結帳；相較之下，UNIQLO 只要把購物籃放上機器即可自動感應RFID 吊牌標籤，「有些客人不知不覺替小偷多付了衣服的錢，自己卻沒有發現」。
日本人的歐吉桑最後也提醒，「有些人以為日本治安很好，但並不代表完全沒有小偷或詐騙存在。」貼文也引出過來人分享經驗談，「我也碰過，買一條褲子時螢幕一直顯示有另一個不相關的商品，店員來重新結算好幾次也一頭霧水，後來一位資深店員檢查口袋，馬上就找到一個額外的吊牌」。
UNIQLO吊牌RFID是什麼？高科技卻被有心人濫用
事實上，UNIQLO自動結帳其實在台灣從2017年開始就已經陸續上線，因為衣服吊牌上使用的了「RFID（radio-frequency identification無線射頻技術）」技術，每個商品上都會有這種標籤，含有一個微小晶片，上面記載了商品資訊，透過無線電波可以快速傳送資料，相較於商品條碼需要一個一個手動掃，RFID讀取可以在幾秒就讀取幾百甚至上千個標籤，常用在圖書館、悠遊卡刷卡系統等，類似UNIQLO商家，如迪卡儂等都有使用該技術。
不過，這次有心人卻把吊牌除掉之後，丟到其他衣物中，就能在神不知鬼不覺的情況下，把沒有結帳的衣服混在放進籃子中混著帶出店家，等到後續有其他倒楣鬼幫忙付錢，就能在店家完全不知情的狀況下完成偷竊。