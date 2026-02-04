我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃人龍家屬現身新北市立殯儀館。（圖／記者嚴俊強攝影）

已故資深藝人馬如龍（本名：黃政雄）的兒子黃人龍2日驚傳於健康檢查後，不明原因於新北市中和區的家中猝死，緊急送往醫院搶救後仍於同日晚間19時宣告不治，享壽49歲，消息震驚外界。外傳黃人龍生前有心臟病以及三高等慢性病史，由於醫院無法開立死亡證明，今（4日）於新北市立殯儀館進行相驗，約2小時左右結束，其妻子難掩悲痛落淚。稍早，經相驗後初步判定為心因性猝死，家屬無異議，檢方將遺體發還家屬。黃人龍家屬今（4日）至新北市立殯儀館進行相驗，相驗約2小時的時間結束。家屬離開現場時，黃人龍妻子強忍悲痛，摀住臉難掩淚水。其中，全身包緊緊的姊姊被媒體問到黃人龍的身體狀況時，僅簡短回應：「很好啊。」強調平時有定時檢查、帶常備藥。對於黃人龍是否如外傳稱有心臟病史，姊姊則忍不住嘆：「都是意外。」而後雙手合十向媒體致意後離開。據了解，黃人龍的43歲薛姓妻子2日18時許發現其倒臥在新北市中和區中興街一帶住家內，故撥打119通知救護人員至現場搶救。不過，救護人員到場時，黃人龍已失去呼吸心跳，緊急送往雙核醫院搶救後，仍於同日19時宣告死亡。由於醫院無法開立死亡證明，黃人龍的姊姊昨（3日）致電中和分局詢問刑事相驗流程。至於黃人龍的真正死因為何，仍有待相驗結果出爐。