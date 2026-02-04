我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司新春刮刮樂持續傳出有人中獎好消息，台彩今（4）日透露，新北市中和有位阿伯在彩券行門口撿到存摺，請彩券行尋失主 ，馮小姐開玩笑向阿伯說「撿到存摺，是不是在暗示你要來領大錢？」結果阿伯挑了一張「2000萬超級紅包」試手氣，想不到一刮就中百萬大獎，開心表示：「撿到存摺，真的讓我領到大錢。」新春限定「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%，目前已有一個頭獎2000萬元在基隆被刮出，百萬大獎也被刮出42個。今日也持續傳出有人中百萬大獎，其中一個是在新北市中和區景新街386號「威騰公益彩券行」所開出。根據彩券行代理人馮小姐轉述，當天有位阿伯走進彩券行，手裡拿著一本在門口拾獲的存摺，希望她幫忙尋找失主。她當時還開玩笑跟阿伯說：「撿到存摺，是不是在暗示你要來領大錢？」阿伯隨後如往常挑選刮刮樂，突然想起代理人的這句話，便決定挑一張面額較大的刮刮樂「2000萬超級紅包」試手氣，想不到一刮就中百萬大獎，阿伯開心表示：「撿到存摺，真的讓我領到大錢。」也覺得是平時做好事、神明保佑。代理人馮小姐也提到，當天傍晚遺失存摺的失主自行回到彩券行尋找，存摺已物歸原主。