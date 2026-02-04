我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄3日發生銀樓搶案。（圖／民眾提供）

高雄市三民區懷安街昨天（3日）傍晚發生銀樓搶案！32歲陳男與23歲雷男合謀，佯裝成客人要買金條先後入店，怎料，正當老闆幫忙開門之際，雷男則趁隙搶走桌上重達5兩、市值約97萬元的金條後逃逸，老闆第一時間反鎖大門將受困店內的陳男制伏報警。警方隨後透過監視器追蹤，於今日上午逮到共犯雷男並找回金條，全案依搶奪罪嫌移送法辦並建請羈押。據了解，傍晚5時10許，23歲雷姓男子先進入高雄市三民區懷安街一間銀樓，向老闆要求查看金條，老闆不疑有他，端出金條供其選購，並隨手將大門鎖上，在外接應的陳男見金條已擺在桌上，隨即敲門示意店家開門，正當老闆轉身開啟門鎖之際，雷男趁隙抓起金條奪門而出，老闆見狀立即關門同時將反應不及的陳男制伏，隨即報警處理。根據店家初步估算，這根遭搶的金條重約5兩，市值高達97萬元。警方獲報趕抵現場後，當場將受困的陳男逮捕，確認陳、雷兩男為共犯關係。隨後，警方連忙調閱監視器畫面，嚴密追查雷男的逃逸動線，並於今日上午直搗雷男位於三民區的藏匿處逮人，更在寧夏街一處建物的樓梯口，成功找回被劫的金條。全案訊後依搶奪罪嫌將兩人移送高雄地檢署偵辦、建請羈押。