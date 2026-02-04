我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷運黃線民族路道路復原後之綠廊示意圖。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運黃線Y9站位於民族一路，為高雄市南北向主要幹道，交通流量大，未來將銜接高雄捷運紫線，係屬特殊交會車站，需設置橫渡線，站體長度較標準車站更長。為避免施工建設期間，民族路道路壅塞並降低事故風險，捷運工程局秉持「工程推動與環境保護並重」原則，將樹木保留與綠資源維護納入整體工程設計及交通維持計畫中審慎評估。捷運局指出，經交通量分析，民族一路尖峰時段交通量約為每小時約3,500至4,000PCU，為維持幹道基本通行能力，須確保雙向各3車道及1慢車道，且各路口並須配置左（右）轉附加車道。依據道安會報審查原則，符合道路速限60公里，前漸變段與緩衝區須依公式配置，提供駕駛人足夠反應煞停空間。基於維護通行與捷運施工安全，須移植部分路樹騰出安全空間，實屬無可避免之工程需求。若因保留樹木而縮減車道數，將導致道路服務水準惡化，民族一路交通壅塞將外溢至九如路、鼎山街及周邊路網，對公車運輸、緊急救護救災及民眾日常通勤造成影響。捷運局表示，對於民族路（建工路至建國路）受工區影響之植栽，經多次調查及邀集樹木諮詢委員會現地會勘，由嘉義大學專家評估，在不影響交通維持及施工安全下，可保留部分的樹木將採現地保留。嘉義大學並針對施工影響範圍，建立調查監測資料庫與分析模型。分析結果顯示即使未移植，目前樟樹及黑板樹之存活率已逐年遞減，其中樟樹15年死亡率高達28.4%，推估約10年後死亡株數將達176株。顯示都市行道樹樹木，仍須進行正常更新種植與循環，以確保行道樹整體健康與公共安全。捷運局強調，工程復舊階段亦須提送路型審議，未來樹木將以固碳能力高、生長速度較緩之原生樹種為主，並可藉由捷運建設契機，逐步汰換現況固碳能力不佳及健康不良之樹木，使都市綠資源更新正常化。透過樹木修剪諮詢委員支持與指導，捷運團隊將依景觀與植栽專家建議，持續透過更周延之綠化與景觀規劃，在人本交通與環境生態之間取得平衡，進一步提升整體城市環境品質。