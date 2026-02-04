華人在春節過年，習慣會吃象徵「元寶」的餃子，台北W飯店（W Taipei）的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」，也搭上新春熱潮推出餃子主題新菜色，共有紅酒燉牛、龍蝦烏魚子、松露蕈菇、油封鴨與起司豬共5種口味，沾醬當然不是醬油，而是專屬法式醬汁，每份售價358~468元。
台北W飯店（W Taipei）的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」之前推出「Déjà Food」系列，首篇章「麵食」於去年上市後引發熱烈迴響。延續此系列精神，第二篇章選擇「餃子」作為主角，呼應新年團聚吃元寶的文化意涵。
5種法國經典菜變化成餃子 還有專屬醬汁與佐料
本次共推出五款口味，包含紅酒燉牛、龍蝦烏魚子、松露蕈菇、油封鴨與起司豬，外觀如同台式家常白皮水餃，一口咬下是將法式料理精華濃縮其中的技藝。且每款餃子皆搭配以濃湯概念衍伸而成的專屬醬汁，符合法餐講究層次堆疊的精神，吃的時候建議一勺舀起整顆餃、連同底醬與佐料入口吃。每份有6顆餃子，售價358~468元。
台北W飯店行政副主廚葉城樂（Chef Lok）為此更特別向館內「紫艷中餐廳」中式點心主廚張慶堂請益取經，五款餃子皆以主食材之法國產區命名，像是「Burgundy」紅酒燉牛肉內餡 / 洋蔥醬 / 焦糖 / 法棍脆片，啟發自餐廳招牌菜「勃根地紅酒燉牛肉」，焦化洋蔥加入紅酒醬與牛肉做成餃子餡料，再佐以香煎培根與烤法棍片，並淋上混合巴薩米可醋的香料焦糖醬，濃醇風味中以酸甜來平衡。
經典法國菜「油封鴨肉」做內餡 中式海鮮醬以泡泡呈現
或者「Gascony」油封鴨肉 / 五味香料 / 梅子醬 / 海鮮泡泡，更是傳統法國菜「油封鴨」的重構之作，醬汁結合洋蔥、蘑菇與梅子果香，並透過香葉、八角、胡椒等五味香料襯托鴨肉甘甜；另將中式海鮮醬以細工製成泡沫形式，搭配經鴨油浸至軟嫩、香煎酥脆的油封鴨肉片。
▪️店家資訊
Seasons by olivier e.
地址：台北市信義區忠孝東路五段10號10樓（台北W飯店10樓）
營業時間：週一至週日，中午12點至下午2點半、晚間6點至9點半
訂位方式：(02) 7703-8887、官方預約平台（按此）
台北君悅有「天龍國水餃」 以鱈魚肉做主餡料再加蝦漿、花枝漿
台北君悅酒店在11年前推出一款「天龍國水餃」，也就是由飯店內的中餐廳「雲錦中餐廳」所推出的「芹香鱈魚水餃」，當時售價一盤8顆320元，加一成後平均每顆44元。11年下來，配方比例略有調整，加上原物料也上漲，目前則是每顆77元。
據台北君悅酒店說法，這款水餃當初發明之時就刻意要與市場做區別，因此不是常見的豬肉水餃，而是以頂級遠洋鱈魚肉作為主要餡料，另外裡頭還拌入蝦漿、花枝漿、豬肉末，並有芹菜、胡椒等提香。尤其做餃子餡總會「打水」，也就是逐量加入水分，讓餡料能多汁，而這款「芹香鱈魚水餃」卻是加入海鮮高湯，讓鮮味更明顯，因此水餃吃起來有著鮮香湯汁。
資訊來源：台北W飯店、Seasons by olivier e.、台北君悅酒店
