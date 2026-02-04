全家便利商店迎接2月22日貓之日，今（4）日推出「主子專屬禮集章」活動，消費者只要在購買指定寵物商品，集滿一個章，就能用69元加購全家制服的貓咪上衣，超可愛的貓貓制服一開賣就讓貓奴瘋搶，不過由於點數歸戶需要時間，不少貓奴拿到點數時，貓咪制服已經遺憾完售，讓不少消費者笑喊「應徵失敗」、「我家7隻貓要上班欸」。針對眾人敲碗再補貨，官方也回應「晚點會再補貨加開，採取預購模式」。
全家貓咪制服怎麼買？
全家響應貓之日，今（4）日起至3月3日前，會員只要購買購買指定寵物商品，就可於全家APP集章兌換主食罐或造型周邊，其中只要集到一點就能加價69元，獲得店員同款的「全家貓咪制服」。
也就是說想要獲得貓咪制服，需要到門市購買「指定寵物商品」，像是貓罐頭、貓零食等都含在內，並且結帳時出示會員條碼或報電話，接著打開全家APP的「集章趣」，等待主子專屬禮集章趣中出現點數，就可以線上點選兌換，贈品會匯入APP內的「酷碰券」頁面，到門市出示條碼即可兌換。
全家貓咪制服開賣秒瘋搶！官方揭下波補貨時間
全家貓咪制服超萌造型在社群引發討論，不少貓主人笑喊「快叫家裡主子起來上班」、「我也想讓我們家貓咪去全家上班」。開賣不到半天就立刻完售，更有黃牛以399元至499元的價格轉售，讓不少民眾傻眼喊點數進帳就換不到了「應徵失敗了」、「我家沒有全家店員了！求加開」、「多貓的我，想換給我家貓貓打工，一件都沒有」、「一萬個領巾不到一天已經換完了....」。
不過貓奴們先別著急，針對廣大網友敲碗再補貨，全家便利商店回應記者「晚點會再補貨加開，採取預購模式」。想要購買的民眾可以隨時關注官方粉絲專頁、APP，建議民眾可以先到全家購買指定寵物商品，等待點數歸戶，下一波開放預購就可以直接下單搶購！
7-11推「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」！買就送聯名杯塞
7-11貓之日則是與人氣IP「mofusand 貓福珊迪」合作，自2月4日起開賣限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」（每杯售價88元），以小葉紅茶為基底的濃醇奶茶，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，前7萬名購買的可免費獲得一個聯名開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字。
且「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金也換上超萌新衣，共有5款貓福珊迪聯名開運杯，每款杯身設計都有專屬的馬年諧音梗吉祥話，結合貓福珊迪新年限定造型插畫，包含舞龍舞獅「馬上攏賀」款、小雞造型「馬上大吉」款、捧著肚子「馬上爆富」款、鳳梨造型「馬上旺來」款、吃湯圓 「馬上如意」款，搭配3款聯名招財杯套更療癒。
資料來源：7-11、全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家響應貓之日，今（4）日起至3月3日前，會員只要購買購買指定寵物商品，就可於全家APP集章兌換主食罐或造型周邊，其中只要集到一點就能加價69元，獲得店員同款的「全家貓咪制服」。
也就是說想要獲得貓咪制服，需要到門市購買「指定寵物商品」，像是貓罐頭、貓零食等都含在內，並且結帳時出示會員條碼或報電話，接著打開全家APP的「集章趣」，等待主子專屬禮集章趣中出現點數，就可以線上點選兌換，贈品會匯入APP內的「酷碰券」頁面，到門市出示條碼即可兌換。
全家貓咪制服超萌造型在社群引發討論，不少貓主人笑喊「快叫家裡主子起來上班」、「我也想讓我們家貓咪去全家上班」。開賣不到半天就立刻完售，更有黃牛以399元至499元的價格轉售，讓不少民眾傻眼喊點數進帳就換不到了「應徵失敗了」、「我家沒有全家店員了！求加開」、「多貓的我，想換給我家貓貓打工，一件都沒有」、「一萬個領巾不到一天已經換完了....」。
不過貓奴們先別著急，針對廣大網友敲碗再補貨，全家便利商店回應記者「晚點會再補貨加開，採取預購模式」。想要購買的民眾可以隨時關注官方粉絲專頁、APP，建議民眾可以先到全家購買指定寵物商品，等待點數歸戶，下一波開放預購就可以直接下單搶購！
7-11貓之日則是與人氣IP「mofusand 貓福珊迪」合作，自2月4日起開賣限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」（每杯售價88元），以小葉紅茶為基底的濃醇奶茶，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，前7萬名購買的可免費獲得一個聯名開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字。
且「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金也換上超萌新衣，共有5款貓福珊迪聯名開運杯，每款杯身設計都有專屬的馬年諧音梗吉祥話，結合貓福珊迪新年限定造型插畫，包含舞龍舞獅「馬上攏賀」款、小雞造型「馬上大吉」款、捧著肚子「馬上爆富」款、鳳梨造型「馬上旺來」款、吃湯圓 「馬上如意」款，搭配3款聯名招財杯套更療癒。