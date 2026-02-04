我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣健康聯盟吳玉琴理事長。（圖／台灣健康聯盟提供）

▲THA針對新冠疫苗65歲以上族群接種人次、接種率及接種率比較頒發三大獎項。（圖／台灣健康聯盟提供）

為強化高風險族群秋冬防疫量能，台灣健康聯盟（THA）今（3）日舉辦「左流右新 X 2025 防疫策略回顧暨頒獎活動」，邀集疾病管制署、全台地方衛生局代表及醫界專家，回顧2025年度新冠與流感疫苗政策執行成果，並表揚在疫苗推動上表現亮眼的縣市，肯定地方政府在第一線防疫工作的努力與付出。疾病管制署署長羅一鈞表示，2025年推動「左流右新」雙疫苗並行政策，在流感與新冠疫苗接種表現上已逐步展現成效。流感疫苗方面，受疫情提早升溫、媒體關注及政策誘因帶動，整體接種動能明顯回升；新冠疫苗在65歲以上長者族群的接種率，也較前一年度同期增加約三成。羅一鈞指出，雖然國內新冠疫情目前處於低點波動，但國際疫情仍呈現升溫趨勢，高風險族群仍需持續提高接種率，作為預防重症與降低醫療負擔的重要防線。展望2026年，疾管署將擴大加強型流感疫苗於機構長者施打，推動肺炎鏈球菌疫苗全面升級，並透過調升接種處置費及健康幣政策，進一步強化疫苗接種的可近性與誘因。邀請表現優良的地方縣市分享「左流右新」政策推動，發現各縣市依據人口結構、行政量能與在地特性，發展出差異化的執行模式。臺北市政府衛生局以高曝光、多元宣導策略強化接種動能，結合捷運廣告、影音媒體與抽獎活動擴大政策觸及率，並全國首創「社區疫苗接種系統」，以數位化流程取代紙本作業，即時檢核接種資格，兼顧效率與安全。桃園市則聚焦制度穩定與政策對齊，配合中央推動雙疫苗並行，透過衛生局與基層衛生體系密切協調，將流感與新冠疫苗接種納入既有公共衛生服務節奏，確保政策長期落地不中斷。臺南市以「分群分眾、深入生活圈」作為核心策略，突破疫苗疲乏，結合高密度設站、跨局處與公私協力，並透過AI宣導、LINE圖卡及垃圾車廣播等方式，打造貼近日常生活的防疫提醒。高雄市則以數據管理與獎勵機制作為主軸，透過績效評比、社區設站與到點服務，驅動第一線接種動能，展現都會型、績效導向的防疫推動模式。「左流右新」疫苗政策推行以來，2025年表現亮眼，公費苗已全數接種完畢。為感謝地方政府大力支持，並持續鼓勵地方政府推動新冠疫苗施打，THA針對新冠疫苗65歲以上族群接種人次、接種率及接種率比較頒發三大獎項。新冠疫苗65歲以上族群接種人次多寡特優臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市績優桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣新冠疫苗65歲以上族群接種率高低特優彰化縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣績優桃園市、基隆市、宜蘭縣、雲林縣、澎湖縣新冠疫苗65歲以上族群接種率與2024比較特優臺北市、基隆市、桃園市、彰化縣、嘉義縣績優新北市、新竹市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣馬偕兒童醫院醫師邱南昌指出，國內新冠疫情近期呈現低點波動，門急診就診人次較前一週下降，但仍持續出現新冠併發重症病例，顯示社區傳播風險尚未完全消退。國際疫情方面，全球 SARS-CoV-2 陽性率近期上升，尤以非洲與西太平洋區署最為明顯，目前全球與國內流行變異株皆以 XFG 為主。研究顯示，新世代 COVID-19 疫苗對主流變異株具良好保護力，接種後中和抗體效價顯著提升，且不良事件通報率已接近流感疫苗水準。邱南昌提醒，65歲以上、慢性病及未接種疫苗族群仍為重症高風險對象，應把握新冠與流感疫苗可同時接種的便利性，及早完成接種以降低重症風險。在綜合討論中，專家與多位地方衛生局代表一致認為，2025年「左流右新」政策推動成效優於以往，關鍵在於雙疫苗併行逐步制度化，中央政策方向明確，加上地方在流程優化與場域安排上累積實務經驗，使同時接種的現場操作更為成熟。醫師指出，當接種動線清楚、等待時間縮短，並搭配清楚的醫療說明，有助降低民眾對副作用的疑慮，提高完成雙重接種的意願。地方政府也指出，中央提供的彈性政策工具與數位化系統支援，對第一線推動助益顯著，使各縣市得以依人口結構與生活型態，發展差異化策略，從社區設站、院所整合到分群分眾溝通，共同撐起防疫基本盤。展望2026年第一季，與會者普遍認為，將持續鎖定高風險族群，強化社區與機構接種，搭配加強型疫苗與誘因機制，讓「左流右新」在常態防疫架構下，持續發揮降低重症與醫療負擔的核心價值。台灣健康聯盟吳玉琴理事長總結表示，本次活動不僅是成果回顧與表揚，更是政策交流與經驗累積的重要平台。未來THA將持續扮演中央與地方之間的橋樑，協助彙整地方實務經驗，深化政策對話，為2026年進一步推動慢性病族群及其他公費對象接種，奠定更穩固的防疫基礎。隨著農曆春節腳步接近，返鄉團聚、走春拜年及各類聚會活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險也隨之升高。疾管署與地方政府呼籲，符合公費資格的民眾，特別是65歲以上長者及高風險族群，把握年節前接種時機，為自己也為家人多一層保護，安心迎接團圓佳節。