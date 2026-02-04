高雄豪宅王在2025年大洗牌！台灣房屋集團根據內政部實價登錄資料表示，2025年高雄總價超過4000萬元的預售豪宅交易，住宅居然掛零，近5年來首見！也讓2025年高雄豪宅交易成為成屋天下，其中亞灣區指標豪宅「國城定潮」，38樓戶以每坪65.04萬元，成交總價約1.1億元，拿下高雄2025年豪宅王寶座。韓團TWICE台灣成員周子瑜曾購入的「雄崗信義美術館」，則排在第五。
子瑜豪宅落在第五 亞灣區強勢回歸
回顧2025年五大豪宅成交單價表現，「國城定潮」為年度唯一穩守單坪6字頭的豪宅社區，其餘包括「皇苑御之苑」、「遠雄THE ONE」及周子瑜曾入手的「雄崗信義美術館」等指標豪宅，年度最高單價均落在5字頭，而且皆未突破社區歷史新高，整體成交單價走勢收斂。
台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，亞灣區是高雄近年主力發展區域，具備獨特港灣景色及國際產業聚落優勢，近年包括輝達、鴻海、超微等科技大廠及亞洲金融資產管理中心相繼布局，帶動高階科技就業人口與產業發展前景，吸引高資產族群積極卡位，此外，區內坐落多家國際級酒店，高端生活圈逐步成形，進一步推升高端置產需求，讓亞灣區成為高雄豪宅市場的新聚落。
劉沛緹表示，五大豪宅中「國城定潮」及「遠雄THE ONE」都是近年亞灣區新興豪宅代表作，其中豪宅王「國城定潮」，規劃41層樓大坪數格局，從建築外觀、公共空間、庭園景觀、營建管理到燈光設計，皆邀集國際知名團隊操刀，並引進米其林星級餐廳，創業界首例，以頂級俱樂部概念重新定義豪宅生活型態，除地段紅利與景觀優勢外，品牌建商出品及產品稀有性，對高資產客群而言更具吸引力，也成為創價關鍵。
7、8 字頭成追憶？豪宅房價呈現高檔收斂
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2023到2024年，高雄豪宅交易屢屢刷新房價天花板，美術館預售豪宅「御皇苑」頂樓戶，更於2024年以每坪84.72萬元，正式寫下高雄房價新紀元，相比之下2025年豪宅市場氛圍明顯保守。李家妮指出，2025年全台房市迎來景氣寒冬，在多波信用管制影響下，高總價住宅貸款成數已下修至3成，且無寬限。
加上地緣政治、關稅風波等影響，進場態度轉為觀望，高雄豪宅市場以往就比中北部去化慢，在市場轉冷之際，高端客對資產重新配置的決策也更趨謹慎。此外，前兩年因高雄豪宅買氣熱絡，部分指標預售案已完成一波去化，市場可售物件相對減少，加上近期豪宅推案量明顯放緩，面臨供給收斂、限貸令管制及資金彈性下降「三箭齊射」，也使得豪宅成交動能，呈現價量盤整格局。
資料來源：台灣房屋、內政部實價登錄
