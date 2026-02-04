我是廣告 請繼續往下閱讀

▲教育部國民及學前教育署前署長吳清山教授（左）親贈春聯賀詞，為旺年會注入創意與祝福。（圖／南華高中提供）

▲台北市政府教育局前局長曾燦金局長，肯定南華高中多元學制與適性發展成果。（圖／南華高中提供）

▲信義社大學員表演涵蓋不同面向，成為旺年會表演亮點。（圖／南華高中提供）

迎接丙午馬年，南華高中協同財團法人九九文教基金會，於2月1日假茹曦飯店舉辦「2026 旺年會」。現場嘉賓雲集，包括歷屆家長會長、大學與中小學校長、教育界先進以及長期支持校務的企業夥伴，超過300位貴賓到場共襄盛舉，場面溫馨熱鬧，展現南華高中深厚的教育人脈與凝聚力。教育部國民及學前教育署前署長吳清山教授亦親臨現場，特別帶來親筆題寫的新春賀詞：「南華聯合忘年解舊歲，九九駿馬奔騰展新程；橫批：馬到成功」，巧思十足、寓意深遠，為整場旺年會增添文化底蘊與新年祝福，贏得滿堂喝采。長期關心並支持南華高中與九九文教發展的台北市政府教育局前局長曾燦金局長，也連年出席旺年會，肯定南華高中在多元學制與自主學習上的深耕成果，並持續給予教育理念與實務資源上的支持。​今年旺年會的表演亮點，特別邀請「信義社區大學」學員及老師帶來道地的日本舞演出。舞者們身著精緻和服，在典雅的樂聲中展現出專業且優雅的舞姿，博得滿堂喝采。​這場演出不僅是藝術的展現，更是教育版圖擴展的成果見證。何焱銘董事長同時也是財團法人九九文教基金會的董事長，自 2024 年正式接手承辦信義社區大學以來，憑藉著豐富的辦學經驗與資源整合能力，成功活化了社大課程與社區連結。兩年來，信義社大在學員人數與課程多樣性上皆有顯著成長，今日的日本舞演出，正是團隊經營有成、落實「終身學習」理念的最佳註腳。​南華高中一直以來強調「多元學制」的優勢，正如校方著重的核心理念：「磨練孩子的興趣，讓孩子對自己有興趣的事情衝刺，才是成就專業中的達人。」​透過二日班、半天班等彈性學制，南華高中讓學生擁有更多自我探索的時間，鼓勵孩子在學期間就能累積作品與實戰經驗。這樣的教育方針培育出無數傑出校友，在各行各業發光發熱。其中，亦有校友在畢業後持續深造，學成回到教育界，成為技職教育體系中「條條大路通羅馬」的最佳實證，也激勵了無數在校學弟妹。​面對教育界普遍憂心的少子化海嘯，南華高中卻能繳出招生逆勢成長的亮眼成績單，證明了「適性發展」才是新時代教育的王道。​校長莊惠安表示，在少子化的年代，南華高中沒有任何退縮，就如同校慶時以「勇立潮尖」勉勵同學，南華全體師長的努力也反映招生名額上。新的一年，南華亦發揮萬馬奔騰的活力，在教學與學習上都奮力前行，持續扮演莘莘學子的優質引路人，陪伴每一位孩子找到屬於自己的賽道，讓他們在未來的職涯與人生旅途中，都能「馬到成功」，躍向未來嶄新視界。