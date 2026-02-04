好市多會員誕生千萬富翁！財政部今（4）日公布去年11、12月期統一發票百萬元以上中獎清冊，在17張千萬特別獎發票當中，有一位幸運兒是在台北「好市多內湖店」獲得發票；此外，高雄前鎮區的「好市多高雄店」也開出一張200萬發票，兩位幸運兒的消費金額也曝光了！
好市多發票中大獎了！幸運兒消費金額、地點一次看
🟡 1000萬元特別獎（1張）
發票開出地點：好市多內湖店
地址：台北市內湖區舊宗路一段268號、民善街255號
消費金額與內容：購買物品等，5,913元。
🟡 200萬元特獎（1張）
發票開出地點：好市多高雄店
地址：高雄市前鎮區中華五路656號1樓及地下1樓
消費金額與內容：購買食品，1,119元。
統一發票11、12月千萬特別獎號碼「97023797」
📌特別獎號碼：97023797
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：00507588
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：92377231、05232592、78125249
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
2025年11、12月期統一發票1千萬特別獎開出地點、金額總整理
▪基隆市安樂區安樂路2段127號｜中華電信｜通話費173元
▪臺北市內湖區舊宗路1段268號｜COSTCO｜物品等5,913元
▪新北市淡水區中山北路2段188巷16號｜全家｜食品49元
▪新北市樹林區樹新路40-6號｜春水堂人文茶館｜食品等500元
▪新北市林口區文化二路1段390號｜Uber Eats｜外送費等6元
▪桃園市龜山區頂湖路33號｜Gogoro｜服務費11元
▪桃園市觀音區濱海路大潭段22-1號｜7-11｜食品等49元
▪新竹市東區慈濟路230號｜7-11｜食品59元
▪臺中市東區大智路350巷2號｜全聯｜食品等607元
▪臺中市南區忠孝路154號｜紅茶老爹｜飲品55元
▪臺中市南屯區精誠路500號｜7-11｜食品23元
▪臺南市新化區信義路141號｜全暘生活用品五金百貨｜飲品159元
▪高雄市前金區中正四路118號｜小北百貨｜食品45元
▪高雄市苓雅區三多四路21號｜AROSA COFFEE｜飲品111元
▪高雄市鼓山區蓮海路70號｜全家｜食品等183元
▪高雄市三民區建國二路66號｜中油｜汽油90元
▪高雄市左營區博愛三路466號｜旺來昌｜物品99元
領獎期間：2026年2月6日至5月5日止
資料來源:財政部
領獎期間：2026年2月6日至5月5日止
