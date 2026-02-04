我是廣告 請繼續往下閱讀

▲始源在台灣雖然找到人生咖啡廳，不過他也錯過了飛機。（圖／X@siwonchoi）

女星大S（徐熙媛）2日離世滿1年，丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像在金寶山墓園揭幕，圈內許多藝人朋友都到場，就連SUPER JUNIOR（SJ）的始源也專程從日本飛來現場致意，行程結束後，他現身台北市區享受美食，順便等飛機，沒想到咖啡廳的品項太好吃，讓始源享受到忘了時間因此錯過飛機，而該店家也順勢爆紅，訂位瞬間爆滿，一度系統壞掉。始源快閃台灣當天，因為錯過飛機只好改搭廉航回韓國，不過他事後在社群分享咖啡廳的咖啡、甜點照，並且給予超高評價寫下，「這是我至今喝過、吃過的TOP5咖啡跟甜點，就是因為吃著吃著，差點把飛機給錯過了。」而始源的「人生咖啡廳」也瞬間在網路上爆紅，店名「FIKA FIKA SHIU XIANG」位於中山區，讓許多粉絲紛紛好奇能夠讓始源錯過飛機的美食，究竟是多麽驚豔，因此紛紛訂位準備抽空前往品嚐。一名網友在社群分享自己到店後，被店員詢問「是因為始源來的嗎？」網友回應不是，自己前幾天就訂位了，沒想到店員回應自己「那也是，是因為前一天訂位系統爆掉」，透露為了始源想嚐鮮的粉絲也訂不到位。而始源因為在咖啡廳吃太開心，結果錯過飛機一事還有後續，當天他在X發文寫下，「我回來了，不過馬上又要回去了。飛機差點錯過了，但多虧了粉絲的幫助，才能立刻搭上下一班航班，真的很感謝。」同時附上自己坐在虎航經濟艙內的照片，透露自己錯過了原本的航班，只好馬上改買最靠近的下一班飛機。照片曝光後，許多粉絲表示「看到總裁搭廉航好違和」、「看到熟悉的廉航標誌覺得好親切」、「搭廉航好親民。」