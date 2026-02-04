我是廣告 請繼續往下閱讀

在科技快速演進的時代，智慧家電已成為現代家庭不可或缺的一環。歌林（Kolin）持續深耕智慧家電領域，推出全新智慧空調系列，結合先進 AI 技術與語音控制功能，讓居家生活在室內外溫差之間，依然保持如春天般的舒適體驗。只需一句「小易小易」，即可輕鬆調整室內溫度，語音識別準確率高達 99%，讓空調不再只是家電，而是貼心的生活助手。歌林智慧空調透過 AI 智慧運算，能即時回應使用者需求，在炎熱夏季中快速將室溫調整至理想狀態，同時支援 Wi-Fi 連線與手機 App 遠端操作，無論身在何處，都能提前為回家準備最舒適的環境。此外，產品亦可主動偵測室內外溫度，自動調整運轉模式，在節能省電的同時兼顧居家健康，回應現代家庭對環保與生活品質的雙重期待。歌林攜手臺灣智慧網，打造「小易，小易開啟一鍵配網」的智慧家庭體驗。透過歌林智慧家電 App，使用者可依照照明、溫度等需求進行家電整合與遠端管理，輕鬆建立專屬的智慧居家環境。畫面中可愛的機器人形象，象徵歌林對未來智慧家庭的想像與實踐，整體以橙色與藍色為主色調，突顯科技感與智慧生活的核心精神。迎接新春佳節，歌林同步推出「冷氣贈品新春早鳥活動」，自即日起至 4 月 30 日止，凡購買指定型號歌林冷氣，即可享有 3 選 1 超值好禮，包括 10 人份電鍋、16 吋 DC 扇或 20 公升微波爐，為消費者的新年度生活一次到位。本次活動亦搭配政府汰舊換新補助與節能電器退還減徵貨物稅方案，最高可再省下 5,000 元，讓消費者在升級居家空調設備的同時，也能兼顧荷包與節能效益。歌林期望透過高品質產品與完整服務，陪伴消費者迎接嶄新一年，打造更智慧、更舒適的理想生活。歌林誠摯邀請消費者把握新春早鳥優惠，與品牌一同迎接充滿新氣象的春天。更多活動詳情，請持續關注歌林官方最新消息。