快要農曆過年了，繼光香香雞表示，推出「88折新春套餐」象徵馬上好運、來年發發，開吃香香炸雞、阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇、甜心地瓜球、墨魚甜不辣5大人氣餐點，還隨餐附贈限定春聯。Popeyes表示，肯瓊脆薯買一送一平日限定優惠；新年限時開吃花生醬爽辣炸雞腿，贈送限量紅包、春聯組一次看。
繼光香香雞：新春套餐88折！隨餐送限定春聯
繼光香香雞表示，迎接農曆春節，推出象徵馬上好運、來年發發的應景套餐，送給大家發發同音的「88折」好運優惠，2月6日至3月1日，期間限定推出2款新春套餐，並隨餐附贈限定春聯1張（全台門市限量1萬組，數量有限送完為止）。
◾️「新春大吉餐」特價398元（原價450元）：香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇＋甜心地瓜球2份，現省52元。
◾️「新春開運餐」特價298元（原價340元）：香香炸雞L＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇，現省42元。
Popeyes：肯瓊脆薯買一送一！新年吃花生醬爽辣炸雞腿送紅包
Popeyes表示，迎接春節過年，2大速食優惠開吃：
◾️即日起至2月13日，平日周一至周五限定，「肯瓊脆薯（M）買一送一」！
◾️即日起至2月25日，新年限定爽吃「花生醬爽辣炸雞腿」，個人餐附贈紅包乙組／相聚餐附贈紅包乙組&春聯乙組（數量有限送完為止）。
資料來源：繼光香香雞、Popeyes
