農曆春節將至，台北市議員徐弘庭今年推出的聯名春聯引發爭議，他請到知名作詞人方文山親筆題字，並和台北市長蔣萬安共同署名，不過政大歷史系退休的教授彭明輝（筆名吳鳴）指出，該款春聯錯誤百出，不僅不合格式，也沒有對仗可言，幾乎沒有一處正確，「真的難為方文山了！不讀書不要緊，還要昭告天下自己不讀書，真是丟臉丟到家了！」對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問方文山，截稿前未獲回應。
落款顛倒全不合規範 對仗聲韻無一處正確
針對方文山的春聯，彭明輝發文糾錯，點出作者的落款要在左下方，而不是右上方，且整副春聯只有第一句仄聲收尾，第二句平聲收尾合格式，其他沒有一處是對的，「兩句對聯14個字，沒有一個字對得上」，連基本格式也亂七八糟，例如上款「丙午年方文山書」，丙字比對聯高一字，這是從古未有之事，且寫「丙五年」不對，而是「歲次丙五」。
字義不知所云難入眼 沒有練書法自曝其短
此外，彭明輝說，該副春聯內容不知所云，字體也沒有練過，暗批方文山假文青、自曝其短、落漆，完全沒有基本常識，「唯一的希望是臺北市不要到處看到，真的太沒文化，太影響市容」，話說得很重。
有人以流行審美緩頰 多數依舊給負評聲浪
對此，有網友認為應該從流行文化審美的角度來欣賞，而不是嚴格拘泥春聯的傳統格式規範，不過大多數人依舊給予負評居多，「會作文字作詩，沒讀該懂的書」、「他寫春聯跟寫詞一樣，覺得厲害就行」、「發揮個人所長才是聰明，不知藏拙，難免尷尬！」
落款錯誤因為主人自定 盼為選民送上祝福
據《中天新聞》報導，徐弘庭受訪表示，這是方文山第11年幫他寫過年春聯，一開始對方也是參考其他書法家，所以用「題」，而近年方文山開始對書法有研究，所以從5年前開始就改用「書」，至於落款位置錯誤，他說「方文山才是這份書法的主人」，接著笑言，自己沒有這方面的文采，於是請來方文山為選民帶來新年祝福，對於讓好友捲入此話題感到很不好意思。
資料來源：吳鳴臉書
