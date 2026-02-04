我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市去年山域事故救援有60件，和平區的「谷關七雄」超過一半，其中以11月21日江姓軍人獨攀和平區谷關七雄「蝶夢八唐」縱走行程失聯，經119小時的搜救生還最受矚目。市長盧秀燕呼籲，登山儘量不要獨攀、拔營時要完全熄滅火源，別為一己的輕忽，讓警消人員疲於奔命。年關將屆，盧秀燕今（4）日到和平區谷關分隊慰問，消防局第二大隊大隊長余易祐簡報時指出，去年台中市山域事故救援共60件，超過4分之3發生在海拔2,500公尺以下的「中級山」地區，光是和平區的「谷關七雄」就佔32件。「谷關七雄」分別為八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山與唐麻丹山，在登山界算是中高難度的健行路線，很多山友登百岳前，會選擇谷關七雄做行前練習。余易祐說，最近「谷關七雄」山域救援成功的經典案例，是去年11月21日江姓軍人獨攀谷關七雄「蝶夢八唐」（蝴蝶谷上八仙山）縱走行程失聯。江姓軍人最後一次與女朋友聯繫時，透露「再一公里就到了」，警消憑藉唯一的線索，以訊號比對、軌跡套圖，並使用空拍機、穿越機、橫向協調友軍支援，還透過社群媒體Threads轉發訊息等官民合作，動員消防人員20人次、中區搜救委員會43人次、國軍68人次，終於在搜救119小時後，於松鶴二溪上游溪谷中發現腿部骨折的他，架設繩索系統及輕型推輪系統送醫救治。江姓軍人事後非常低調，外界多不清楚此次事故，他為何能在過了黃金救援時間後，仍奇蹟式生還？余易祐說，江姓軍人並非走一般山友的登山路徑，而是捷徑，這也導致搜救人員一直難以找到人。不過身為裝甲兵的他具備自救知識，雖從步道摔落300多公尺，但靠喝溪水、3條能量棒吃5天維生，神智清醒時每隔一陣子吹哨子，終於被搜救人員聽到，花了好幾小時才下切找到他。余易佑說，所有登山事故，獨攀的搜救最困難、花費時間也最長。盧秀燕表示，現在很流行單攻，但單攻風險最大，此外，有些人喜歡露營，拔營時卻未做好場地復原，導致山林失火，依據警消經驗，第3大類狀況就是車子在山路拋錨。很多民眾利用過年長假期間往深山走，這段時間偏遠地區警消無法休假，必須駐勤待命，她呼籲民眾徜徉山林前應該做足準備，並注意自身與他人安全，讓休假的人、堅守工作崗位的人都能平安過好年。