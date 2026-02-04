我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉紹正提到，包括在意疤痕位置的患者、在意聲音品質、恢復速度者皆對於相關手術頗有關心。（圖／三總提供）

26歲女確診甲狀腺癌 達文西甲狀腺手術切除

隨著甲狀腺結節與甲狀腺癌診斷率逐年提高，民眾對手術安全性與術後生活品質的期待也日益提升。三軍總醫院耳鼻喉科頭頸外科醫師劉紹正表示，一位26歲女性因為檢查確診初期甲狀腺癌，採用達文西甲狀腺手術及光纖雷射，術後追蹤癌症控制良好，患者恢復狀況穩定，頸部未留下明顯疤痕。劉紹正說，甲狀腺手術的適應症需綜合細針抽吸細胞學（FNA）結果、影像特徵、臨床症狀與患者的需求整體評估。醫師指出，無論惡性或高度懷疑惡性腫瘤，造成吞嚥或呼吸壓迫的良性結節，或藥物控制不佳的甲狀腺亢進症。相較於傳統甲狀腺手術需在頸部留下明顯切口，劉紹正表示，達文西甲狀腺手術採用遠端切口設計，常見路徑包括腋下、乳暈、耳後或鎖骨下，使頸部外觀幾乎不留疤痕。劉紹正提到，三總醫院已成功完成多例達文西甲狀腺手術案例。其中一名26歲年輕女性患者，經檢查確診為初期甲狀腺癌，充分評估腫瘤分期與病灶位置後，考量患者對癌症治療安全性與外觀保留的高度重視，醫療團隊建議採用達文西甲狀腺手術，並結合光纖雷射進行精準切除。劉紹正說，手術過程順利，術後追蹤顯示，癌症控制良好，患者恢復狀況穩定，且因手術採遠端切口設計，頸部未留下明顯疤痕。對於手術族群，劉紹正提到，包括在意疤痕位置的患者、在意聲音品質、恢復速度者，像是老師或歌手等皆會有關心。但達文西甲狀腺手術並非全面取代傳統開放式手術，劉紹正強調，是提供合適患者另一項選擇，對於腫瘤體積過大、廣泛侵犯周邊組織，或曾接受頸部手術與放射治療的患者，傳統手術仍可能是更安全的方式。因此劉紹證建議，仍需諮詢具經驗的頭頸外科醫師，依據病灶特性、身體條件與個人需求，量身規劃最適切的手術方案。