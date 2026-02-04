foodpanda 今（4）日公布2025 年外送趨勢發現，全台的國民飲料竟然不是珍珠奶茶，而是「多多綠」，而過去被認為「糖都」的台南，在最愛喝甜的城市排行中落馬，前三名由彰化、基隆、桃園。此外，從後台數據也發現pandapro 會員一年竟然省下超過15萬元，相當可以免費喝5年珍珠奶茶，
全台點飲料共識「微糖微冰」
台灣人愛喝手搖飲，但怎麼點才內行？foodpanda數據顯示「微糖微冰」已經成為全台高達 90% 民眾的標準答案，被稱為最不容易踩雷的選擇。而在品項部分，打破地域限制、在北中南甚至離島都穩定熱賣的國民飲料霸主，由多多綠奪下。
有趣的是，過去被認為口味最甜的「糖都」台南，在最愛喝甜的城市排行中意外落馬，前三名分別由彰化、基隆、桃園拿下。數據分析，台南人可能將對甜度的扣打都留給了在地美食，喝飲料反而傾向低糖。
省錢達人在萬華，一年激省 15 萬
foodpanda 統計發現，pandapro 會員人數創下新高，其中一位住在台北市萬華區的超級用戶，靠著頻繁使用外送，一年內累積省下超過 15 萬元，換算下來等於每天一杯珍珠奶茶可以連續喝 5 年。另一位生鮮雜貨的愛用者則省下 4 萬元，省下的錢若全買衛生紙，堆疊高度可超過 15 層樓，相當於全家五年的用量。
「灶咖男團」帶動火鍋熱
外送不只是吃便當，現在更流行精品餐飲，2025 年度外送金額冠軍由「活龍蝦雙人蒸煮麵」奪下，新北市更有日式料理店的「海鮮番茄蛋包飯」因可加點金箔而衝上第二名。演唱會經濟也不容小覷。韓團 SUPER JUNIOR 年初在高雄開唱，因為成員常去火鍋店，被粉絲戲稱「灶咖男團」，帶動演唱會當月火鍋外送需求暴增3000 份。
每天 5 萬次跨縣市下單
外送平台也成為聯繫感情的工具，全台平均每天有超過 5 萬次的遠距下單。最遠的訂單距離出現在台北—金門，許多北漂子女透過外送將生鮮食材送到金門長輩手中。除了照顧家人，也有不少人跨縣市幫家鄉的毛小孩補貨貓罐頭與貓砂，成為了雲端鏟屎官。
資料來源：foodpanda
