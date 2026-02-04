我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Echoss AI CRXM 模組搭配Echoss智慧印章，實現品牌線下門市場域快速導入與核銷。 （圖 / Echoss Technologies提供）

Echoss Technologies 榮獲美國科技媒體 CIOReview 評選為 「AI CRXM Solutions of the Year in Asia 2026」， 正式躋身亞太區具代表性的AI MarTech供應商行列，肯定其在 AI 驅動顧客關係與體驗管理領域的前瞻技術實力與市場影響力。CIOReview 指出本次評選係由其編輯團隊攜手多位 C-level 企業高階主管、產業思想領袖與顧問專家，針對產品創新性、技術成熟度、實際商業價值與市場採用成果進行全面評估。Echoss Technologies 憑藉其 AI CRXM 平台的整體架構與實戰成效，從眾多亞太 AI 解決方案中脫穎而出。Echoss Technologies 所打造的 AI CRXM（Customer Relationship & Experience Management）全域智慧顧客經營平台，成功整合 CRM、CXM、行銷、銷售與客服流程，協助企業打破部門與系統之間的數據孤島，將零散的顧客接觸點，轉化為可持續累積的長期關係經營模式，回應當前企業在顧客經營上所面臨的核心挑戰。Echoss Technologies 為台灣數位會員與 MarTech 集團睿鼎數位 12CM Taiwan 之海外全資子公司，承襲母公司多年深耕會員經營、私域流量與企業數位轉型的實戰經驗，以國際市場為核心，專注於 AI CRXM 技術、產品與生態系的整合與輸出。總經理陳衍彰表示：「我們相信 AI 的價值不在於取代人，而在於強化每一次關鍵互動。我們的 AI CRXM 解決方案，目標是讓每一段顧客旅程，都能被理解、被回應，並持續累積信任與品牌關係。」在產品設計上，Echoss AI CRXM 採用模組化與 API-first 架構，核心系統包含 Echoss VIP、Echoss Voucher、Echoss Games 等，並可彈性整合活動模組、訊息推播、圖文選單與問卷應用，無縫串聯線上與線下互動場景，打造持續循環的顧客互動體驗。同時，平台亦深度結合 LINE 生態系，使品牌能在台灣、日本與泰國等高 LINE 滲透市場中，進行即時、對話式且高度情境化的顧客溝通。