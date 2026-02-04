我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假超過1年，1月28日請辭獲准，然而今（4）日網路卻傳出「陳菊RIP」、「陳菊走了」等謠言。高醫出面說明，該訊息並非事實，陳菊復健狀況穩定，且持續進步中。陳菊自2024年底因流感住院後，被檢查出右腎長了一顆3.5公分腫瘤，怎料切除準備出院，卻又突然發現右下肢無力，發現左側腦血管阻塞。病倒至今一年多，病況眾說紛紜，甚至一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」，驚動警方抓人，而民進黨立委賴瑞隆2025年12月還突在臉書貼出陳菊的黑白照，喊「想念」，一度讓死訊再度瘋傳。不料，今日網路又傳出陳菊病危消息，對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（4）日下午發表聲明駁斥相關說法，強調陳菊前院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。