藝人鍾欣凌今（4）日出席由公共電視主辦的「2026台灣國際兒童影展」開賣記者會，影展將於3月27日至4月3日於台北信義威秀影城、美麗華影城盛大舉行，本月6日中午12時開放售票，稍早鍾欣凌聊及結婚老公16年、養育2個女兒心得，她透露已跟老公分房睡3年，給足彼此空間，針對孩子教養同樣道理，「當然希望孩子可以多看多聽多了解，找到自己喜歡的方向，但有時候我愈囉嗦，她們愈放空，所以我自己的方法是留一點彼此的空間。」
鍾欣凌教養2女有成：留給彼此空間
鍾欣凌稍早分享與家中孩子的相處之道，「要先了解孩子喜歡什麼，家長要做功課才能跟他們聊天，不然聊天一問三不知真的會變句點王。」談到對孩子的期許與溝通方式，她表示：「當然希望孩子可以多看多聽多了解，找到自己喜歡的方向，但有時候我愈囉嗦，她們愈放空，所以我自己的方法是留一點彼此的空間，讓他們知道有問題我們都在。」
鍾欣凌2個女兒現正分別14、10歲，她透露大女兒正值叛逆期，常關在房間、說話不耐煩，需要自己的空間，但最近似乎慢慢懂事，原本都會使喚妹妹，現在漸漸會幫妹妹背包包、挺身而出，愈趨有姊姊的風範，鍾欣凌格外欣慰，「她們想獨處，我不硬敲門、她們想分享我好好聆聽，用她們的語言跟她們溝通，不裝大人也不刻意溫柔。」語氣堅定。
聽到鍾欣凌分享經營家庭之道，公視副總經理謝玒玲欣喜不已，指出台灣國際兒童影展成為陪伴兒童的最大搖籃，「世界就像一個巨大、尚未拆封的包裹，而電影，正是引領他們探索世界、開啟視野的最佳管道，影展之所以能順利運作，除了有策展人對內容的把關，也要感謝文化部支持經費，以及台北市文化局與電影委員會歷年來在宣傳上的相助。」
