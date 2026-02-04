老屋住戶推動危老都更，常會因為基地內夾有國有地無法進行整合，國家住都中心因此推動「危老協參」機制，國家住都中心第一件以地主身分參與民間危老重建案，已在2025年12月新北市永和區順利完工，成功解決民間重建時最頭痛的「基地破碎」問題，讓這塊鄰近頂溪站的重建案迎來新生，目前「危老協參」已經審查通過15案，有9案已經開工。

國家住都中心成地主　促進永和頂溪精華區域危老整合

先前民間推動危老重建時，常因基地內夾雜國有地，導致基地破碎、整合中斷。透過國家住都中心與國產署合作的「危老協參」機制，只要符合條件，國有地也可以納入重建範圍，讓重建基地變得更加完整。透過國家住都中心以地主身分參與，不僅能使基地輪廓更完整，更使整體建築規劃更大的彈性與韌性。

「危老協參」完工首案位於新北市永和區中山路一段旁，鄰近捷運頂溪站，地理位置優越。重建前建物屋齡超過40年、相當老舊，加上國有土地橫跨其中，導致基地碎裂、難以整合開發。經由民間申請將國有土地併入重建範圍，順利整合為三面臨路的完整基地。

▲新北市永和區中山路一段旁社區，因屋齡老舊，想進行重建，又卡在基地中央有國有地。（圖／國家住都中心提供hurc.org.tw）
▲新北市永和區中山路一段旁社區，因屋齡老舊，想進行重建，又卡在基地中央有國有地。（圖／國家住都中心提供hurc.org.tw）
危老協參已通過15案　研擬簡化申請流程

國家住都中心表示，目前危老協參已審查通過台北市12案、新北市3案，共15案，除了新北永和首案已順利完工外，還有9案已進入施工階段，目前有20多件潛在案件諮詢中。

目前國家住都中心正研擬「案件性質分類制」，將進一步精簡申請流程，建構更透明、高效的作業體系。如果民眾對自家周邊的國有土地參與危老重建有疑問，可到國家住都中心官網「危老協參」服務專區查詢：（https://www.hurc.org.tw/hurc/hpage)。

▲新北永和「危老協參」重建後的住宅。（圖／國家住都中心提供hurc.org.tw）
▲新北永和「危老協參」重建後的住宅。（圖／國家住都中心提供hurc.org.tw）
資料來源：國家住都中心

