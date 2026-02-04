萊爾富春節福袋陸續開獎中，購買福袋、百元發財卡的都有機會獲得百萬大獎「台積電股票」，今（4）日萊爾富抽出第4位幸運得主，中獎抽獎編號為「0530472」，依照台積電收盤價估算，每張市值約新台幣178萬元。今年萊爾富福袋共計送出四張台積電股票，2月11日還會再抽出最後一位台積電股票得主，尚未登入序號的民眾可別忘記了。
萊爾富春節福袋開獎了！第4位台積電股票得主出爐
萊爾富春節福袋開獎了，於今（4）日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第四波公開直播抽獎，今日抽出第四名「台積電股票」的幸運得主，中獎抽獎編號為「0530472」。
依今（4）日台積電收盤價估算，每張市值約新台幣178萬元，實際中獎股票價值將以辦理股票贈與轉帳前一日的台積電收盤價為準。
萊爾富表示，中獎名單將於2月5日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於2月26日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續股票贈與轉帳。
萊爾富福袋、發財卡販售中！還有最後一位百萬大獎名額
萊爾富今年共計「台積電股票一張」的幸運兒將抽出五位，今日抽出第四位，最後將在2月11日抽出最後一位，購買萊爾富2026馬年福袋記得要趕快登錄序號，以下為萊爾富福袋台積電股票以及輝達股票抽獎日期、重點獎項、名額一次看。
📍超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
📍頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
📍壹獎：iPhone 17（3名）
📍貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
📍參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
📍肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
📍伍獎：LG 12L除濕機（10名）
📍陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
📍柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
📍其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
資料來源：萊爾富官網
萊爾富今年共計「台積電股票一張」的幸運兒將抽出五位，今日抽出第四位，最後將在2月11日抽出最後一位，購買萊爾富2026馬年福袋記得要趕快登錄序號，以下為萊爾富福袋台積電股票以及輝達股票抽獎日期、重點獎項、名額一次看。
