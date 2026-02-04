我是廣告 請繼續往下閱讀

去（114）年11-12月期統一發票中獎號碼已於1月25日開出，財政部今（4）日公布中獎清冊，其中200萬元特獎中獎號碼「00507588」，結果有20名幸運兒中大獎，而且有7人消費金額都不到百元，最低在桃園中壢區「家家買生活百貨」花10元就抱走200萬元，另外也有3人在中油加油中了200萬元，其中2張中獎發票開在台南市，1張開在高雄市，領獎期間從今年2月6日至5月5日。根據財政部公布的中獎清冊，去年11-12月期統一發票特獎200萬元排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票有20張，其中7張消費金額也不到百元。根據公布的中獎清冊，這7張消費不到百元中獎發票，最低是在桃園市中壢區中山路「家家買生活百貨」只花10元就中獎，還有人在台北市大安區和平東路7-ELEVEN花20元買報紙、台中市大雅區雅潭路花25元買飲料、雲林縣西螺鎮振興里消費35元、台南市永康區永大路中油CPC花70元加油、台中市市府路中華電信繳交75元通話費、在高雄市鳳山區武營路愛國超市花76元買飲料。值得注意的是，中200萬元發票中有3人都是加油中獎，有2人更都是在台南市加油，其中1人是在台南市永康區永大路中油CPC花70元加油，1人在台南市安南區安和路Smile速邁樂加油中心花137元加油，另還有1人是在高雄市大寮區鳳林三路616號中油CPC花917元加油。至於中200萬元特獎發票中，消費金額最高的是在台中市太平區長億南街「大炳國際公司」消費1152元、在高雄市前鎮區中華五路COSTCO消費1119元。另外，有人在高雄市三民區建興路大埔鐵板燒消費490元、在台中市東山路吉爾斯麵包消費478元、在台北市文山區萬美街花費434元中獎，還有人支付Uber Eats120元訂閱費、在桃園市平鎮區金陵路三郎便當消費110元也都中了200萬元特獎。