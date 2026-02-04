中央氣象署預報員曾昭誠表示，明後天（2月5日至2月6日）各地多雲到晴，氣溫偏暖但西半部日夜溫差大；周五晚間鋒面通過，北部、東半部降雨機率提高，周六（2月7日）冷空氣增強，強度可能達寒流等級，周日至下周一清晨（2月8日至2月9日）最冷，台南以北、宜蘭低溫僅10至12度，空曠地區8至10度，高山有降雪機率。

明後天溫暖晴朗　西半部日夜溫差大

曾昭誠指出，明後兩天白天各地多雲到晴，西半部日夜溫差大，只有東部、東南部、恆春半島有零星局部短暫雨，東北部則有零星短暫雨；氣溫相對溫暖，西半部、宜蘭早晚低溫14至18度、花東17至20度，白天高溫在北部、東半部23至27度、中南部26至30度。

▲氣象署說明，周四、周五氣溫較暖，周末寒流來襲，氣溫明顯驟降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
週五、周六鋒面下雨　周日最冷跌破8度

曾昭誠說明，周五晚間至周六整天，受到鋒面通過影響，北部、東半部降雨機率提高，中部、南部山區普遍也會有零星降雨；周日水氣減少，剩下僅東半部和山區有零星降雨，下周一各地回到多雲到晴的天氣。

曾昭誠提醒，周六至下周一冷空氣增強，強度可能達到「寒流」等級，最冷時段落在「周日晚上至下周一清晨」，台南以北、宜蘭的低溫只有10至12度，空曠地區可能只有8至10度或更低，其它地區13至15度；北部、宜蘭白天也只有13至19度，中部、花蓮15至21度，南部22至27度，台東20至23度。

▲氣象署提醒，周五晚上鋒面襲台，北部、東半部容易下雨，周日開始慢慢轉乾，各地雨勢逐漸趨緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
2000公尺高山有望下雪　西望洋颱風生成無影響

曾昭誠提到，在寒流低溫和鋒面水氣的影響下，周五晚上至周日清晨，北台灣2000公尺以上、中南部3000公尺以上的高山有下雪的機率，若想追雪，上山前請做好萬全保暖，留意道路結冰與行車安全。

此外，菲律賓東南方海面目前有熱帶性低氣壓正在發展，未來路徑穩定往西移動，雖然有發展成輕度颱風「西望洋」的趨勢，但距離遙遠，對台灣天氣沒有直接影響。

資料來源：中央氣象署

