中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，涉入「紅火案」衍生的中信銀行「澄清湖大樓購地案」，一審遭台北地方法院依銀行法背信罪等判刑7年8月，目前案件上訴由台灣高等法院審理中。高院今（準備程序日）開庭時，辜仲諒另就限制出境一事提出聲請，引發關注。辜仲諒指出，2026年世界棒球經典賽將於3月4日至8日在東京巨蛋舉行，他擔任中華成棒代表隊團長，需隨隊赴日參與賽事，因此請求法院暫時解除限制出境；若中華隊順利晉級，3月10日至19日還須前往美國邁阿密參與複賽，屆時也可能再聲請延展。庭訊中，辜仲諒甚至在法庭上分析賽程，認為關鍵戰役落在對韓國一戰，法官也回應「當然要贏」，場面一度緩和。回到案件本身，檢方指控，辜仲諒於2005年間擔任中國信託金融控股公司副董事長時，指示中信銀行向清美國際公司購買澄清湖大樓，實際市值約8.5億元，卻以9.5億元成交，價差約1億元，造成銀行損害。檢方並認定，相關交易涉及關係人操作，構成背信與財務申報不實。此外，檢方也將鳳山信用合作社、萬有紙廠、華王電機、奕行與奕銘公司等不良債權處理案一併納入調查，認為多名中信金與中信銀高層涉有不法。一審判決中，中信金前財務長張明田遭判8年，中信銀前副總經理林祥曦判9年6月，中信銀證券投顧前董事李聲凱判9年4月。不過，辜仲諒對一審有罪判決不服，主張自己未實際介入澄清湖大樓交易，相關事務均由他人處理；檢方則針對部分無罪與量刑提出上訴。高院今天整理多項審理重點，包括辜是否知悉實際交易關係、是否造成中信銀及中信金實質損害，以及是否涉及不實財務報告等，案件仍待後續審理釐清。