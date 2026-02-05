我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部航港局推動「海員新星培育計畫2.0」（圖／交通部航港局）

為因應國內線航運人力需求及船員年齡結構老化問題，交通部航港局持續推動「海員新星培育計畫2.0」，透過大幅補助乙級船員養成訓練費用，降低進入門檻，鼓勵青年及有志轉職民眾投入航運產業，為國內海運注入穩定新血。航港局表示，乙級船員是船舶上最基層、也是最不可或缺的實務人力，工作內容涵蓋艙面、輪機及事務等部門，包含水手、機匠、大廚及服務人員等職務。成為乙級船員不必具備航海背景，只要年滿16歲並通過體檢，即可報名參加乙級船員養成訓練班，透過完整課程培訓，取得合法船員資格並上船服務。航港局進一步指出，「海員新星培育計畫2.0」聚焦國內線航運人力培育，對於經航商推薦或自行招募之學員，只要完成僱用意向書或簽訂僱傭契約，並順利完成乙級船員養成訓練及評估合格，即可獲得訓練費用最高9成補助，中低收入戶更可全額補助，大幅減輕學員經濟負擔，讓更多青年能安心投入培訓。在訓練內容方面，乙級船員養成訓練班屬短期密集課程，約2至3個月完成，課程涵蓋基本安全訓練、船舶保全職責、救生艇筏及救難艇操作，以及助理級航行或輪機當值等學科與術科訓練。航港局強調，只要願意學習並配合訓練，多數學員均能順利結訓，建立實務所需的專業基礎。就業銜接方面，航港局表示，隨著海洋觀光發展、離岸風電產業成長，以及國內線船員人力需求增加，乙級船員仍具實質就業市場。以114年為例，乙級船員訓練班結訓合格93人，其中75人順利媒合至航商任職，就業媒合率達8成，顯示制度已有效銜接訓練與就業航港局補充，若學員取得乙級船員資格後，短期內航商尚無立即派船需求，亦可安排岸勤工作或替補休假船員，讓新進船員提前熟悉船舶運作與團隊合作，縮短實際上船後的適應期，提升整體航安與營運穩定性。航港局最後呼籲，有志投入海運產業的青年與轉職民眾，可把握「海員新星培育計畫2.0」補助資源，踴躍報名乙級船員養成訓練班。