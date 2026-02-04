我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌今（4）日大談 2026 高雄市長戰局，稱在野若想「打下高雄」，柯志恩一人不夠，甚至點名民進黨立委賴瑞隆「沒魅力」，主張柯文哲才是最佳人選。對此，左營楠梓區市議員參選人黃偵琳強力回擊：「高雄是高雄人的家，不是藍白拿來計算政治籌碼的棋盤！」和「試煉場」黃偵琳直言，黃國昌把市長選戰降格為「誰有魅力」的口水戰，這對高雄人非常失禮。她強調，高雄市民要的是會做事、能解決問題的團隊，而不是在舞台上表演的政治明星。「難道在黃國昌眼裡，選市長是在選秀嗎？這種說法完全看輕了高雄人對城市進步的期待。」「高雄不是藍白的試煉場。」黃偵琳指出，比起黃國昌口中的「魅力」和「整合」，市民更關心的是交通安全、產業轉型以及長照托育。她批評，藍白陣營只想著怎麼「分位子」，卻沒看到高雄這幾年的轉變與光榮感。黃偵琳也強調，賴瑞隆在地方深耕多年，做事踏實，已經具備即刻接棒的治理實力。她會繼續與賴瑞隆站在一起，用具體的政見和誠意來說服市民，而不是靠空洞的政治操作。她呼籲黃國昌，不要老是想著把高雄當作政黨利益的試驗品，「高雄人的未來，是由我們自己決定，不需要外人在台北指手畫腳。」