台灣彩券公司今（2026）年農曆年前已推出15款新春刮刮樂，也持續傳出有人中大獎的好消息，台彩今（4）日就透露，新北市一位約30歲的年輕男子接送兒女途中遇到小車禍，決定到彩券行轉換心情，隨手買2張「2000萬超級紅包」，結果幸運刮中100萬元，當場興奮表示，「果然要轉運還是要買刮刮樂！不但修車錢有了，還可以考慮換車。」目前市面上推出的15款新春刮刮樂，有1479個百萬元以上獎項，總獎金逾399億元，刷新歷年春節前發行紀錄，其中「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%。雖然截至昨日為止，「2000萬超級紅包」已有一個頭獎2000萬元在基隆被刮出，百萬大獎也被刮出42個，但目前仍持續傳出有人刮中百萬元的消息。台彩今日就透露，汐止有一名30歲年輕爸爸就刮中百萬大獎。被刮出百萬大獎的是位在新北市汐止區中興路152之2號1樓的「大獎彩券行」，而且1天內接連刮出2大獎。根據代理人林小姐轉述，先是上午一位年約30歲的年輕男子在接送兒女途中遇到小車禍，送廠維修後決定到彩券行轉換心情。他隨手買2張「2000萬超級紅包」，沒想到其中1張就幸運刮中100萬元，也讓中獎人興奮表示，「果然要轉運還是要買刮刮樂！不但修車錢有了，還可以考慮換車。」同日晚間，代理人林小姐遇到一位近期工作不順遂的客人，便向他分享上午店裡刮出百萬的好消息，並提到店內有1隻「招財蟾蜍」會帶財喔！要不要也來1張轉轉運。沒想到這位客人在同一本「2000萬超級紅包」內挑選出1張，竟也幸運中了10萬元。