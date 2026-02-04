我是廣告 請繼續往下閱讀

球員兼裁判？林為洲控黨部成「私人競選總部」

全台唯一堅持黨員投票！林為洲質疑：遊戲規則量身打造

百米賽跑「對手早在75公尺處」！林為洲：公平的初選這麼難？





2026年新竹縣長選戰，國民黨內鬥浮上檯面，前立委林為洲今（4）日在以「新竹縣不公平的初選」為題，重砲控訴國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，宣布參選後遲遲未辭去主委一職，直至公告初選當天才請辭，根本是「球員兼裁判」，這是一場「史無前例、醜陋不堪的霸凌式邪惡初選」。林為洲今日在臉書發文指出，陳見賢自去年11月27日宣布參選以來，以主委身分動員黨務系統，為自己縣長初選造勢、宣傳、甚至攻擊同志的情事不勝枚舉，長達2個月的動員後，直至2日公告才宣布請辭主委身分，代理主委也是原主委的人，已經毫無任何意義。林為洲痛批，陳見賢私下說，「我請辭之後，黨部還是我把持」，掛著主委身分球員兼裁判，把黨部當作競選總部、把黨工當作助選員，公然違反黨務中立原則，「真的是一天都不浪費，現在請辭就是個笑話，國民黨的初選制度七成民調三成黨員投票七三制，在陳見賢當主委的新竹縣就是場騙局。」針對初選機制，林為洲質疑，新竹縣是「全台唯一特例」，若「七成民調、三成黨員投票」的制度公平，為何全台其他縣市候選人都接受全民調，唯獨陳見賢堅持要納入黨員投票？林為洲揭露，從2025年11月27日陳主委宣布參選以來，這場初選資訊完全封閉，整個過程只有陳見賢與黨中央掌握遊戲規則與時程。就在徐欣瑩宣布同意配合黨部「開放」選舉的同一天，黨中央與縣黨部倉促公告採行黨員投票。林批評，黨部當總部、黨工就是助選員、黨員名單只有身為主委的陳見賢知道，「這完全是一場早已設局、因人設事的不公平不透明的初選機制，這是一場令人驚奇，歎為觀止的初選機制。」林為洲表示，若把初選看成是100公尺百米競賽，「徐欣瑩還在起跑點準備衝刺，但對手（陳見賢）已經跑到了75公尺處，這要怎麼比？」，8年前廢掉全民調時，曾說過希望自己是制度不公，最後一個受害者，沒想到8年過去了，「台灣歷經疫情巨變，AI從無到有，天翻地覆，但在新竹縣，國民黨要辦一場公平的初選，怎麼這麼難？」