我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗市南苗市場今天上午7點多驚傳砍人案！，5歲鍾姓男子揮刀砍傷33歲朱姓員警，導致朱員頭部被砍中2刀，分別受有7公分與10公分傷口，並出現顱骨局部骨裂，術後已轉入加護病房觀察，另有一名羅姓民眾手掌遭誤傷，幸無大礙；在這場混亂中，一名李姓員警為制止鍾嫌，連開2槍，導致鍾嫌胸部中彈送醫不治。對此，苗栗縣長鍾東錦發聲力挺李姓員警，「「非常時刻，勇於用槍，是必要之惡。」據了解，今天一大早七點多，當時45歲鍾姓男子疑似找攤商借手機遭拒，隨後亮出隨身攜帶的折疊刀，引起市場內民眾恐慌。警方獲報到場處理後，多次喝令鍾男棄刀無效，警方隨即噴辣椒水試圖制伏他，這時，鍾姓男子竟突揮刀砍傷朱姓警員頭部，危急之際，一旁李姓員警連開2槍制止，一發擊中鍾男腹部，另一發流彈則不慎波及上前幫忙的羅姓民眾左手掌，3人隨即被送往醫院治療，然而嫌犯因左上臂、左胸、左腹受傷，經搶救後傷重不治。事發過後，苗栗市長余文忠第一時間趕往醫院探視受傷人員，縣長鍾東錦15時30分至大千醫院、16時將前往部立苗栗醫院急診大樓探視。鍾東錦隨後在臉書以「非常時刻，勇於用槍，是必要之惡」為題發文力挺，如果沒有員警果斷用槍，傷者人數可能往上增加，「在如此危急的關頭，做下關乎人命的重要決策，需要多大勇氣？容我在此向捍衛人民生命安全的朱均諭警員致敬。」鍾東錦表示，「一槍擊中嫌犯，一槍誤傷協助壓制的正義市民羅勳城，一個場景兩種際遇，但都是英勇挺身的平民英雄」，眼見同袍受傷倒地，再不做出積極行動，那麼可能會有更多市民受害，而受到流彈波及手掌的羅勳城，經急救後約三個月至半年即可康復，是不幸中的大幸，恢復後手部功能不受影響。鍾東錦指出，縣府會肩負起所有醫療費用，保障員警以及市民的生活無虞，而因故往生的嫌犯，因其長年受精神疾病的困擾，且有一段時間未延續就醫，致使今天憾事發生，請家屬節哀，也再次提醒我們關於相關追蹤機制的重要性。針對縣內列管類似疾病人口，建立就醫時序的通報機制，家人多一點關心，醫事單位與主管機關緊密連結，每個人多出一點力，我們多做一點事，那麼為此流的眼淚就能更少一些；鍾最後表示，「勇於執法，縣府會站在公權力與保障人民安全的一方，並再次向英勇的羅勳城市民，致上深深的一鞠躬」。