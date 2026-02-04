我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文上任後，今晚（4）日首度在國民黨中央黨部舉辦尾牙。鄭麗文致詞時說，感謝大家在去年大罷免時期的協助，雖然大罷免感覺已經是很久以前的事，但能打臉總統賴清德，就是爽！她也承諾，黨的狀況會越來越好，明年獎金也一定會再加碼，希望大家一起努力。今晚尾牙也有抽獎，最大獎是1萬元，有超過20份，鄭麗文捐出3份各一萬元，4位副主席各捐一萬元，國民黨立委、新上任的中常委羅明才更大器，不只捐了10份1萬元紅包，還包辦現場的那卡西設備與舞獅表演團。國民黨立院黨團總召傅崐萁也捐出一台50吋的電視。國民黨今晚尾牙，席開約20桌，供1百多名黨工與會，菜色包括白斬雞、龍蝦等，除鄭麗文外，副主席兼秘書長李乾龍、另一副主席季麟連、副秘書長李哲華、發言人江怡臻等都到場。鄭麗文因有事，較晚到場，先上台致詞的李乾龍也展現主管的「氣度」，直接下令開動，沒有其他指示。除了尾牙抽獎外，國民黨今年也將發年終獎金，根據員工薪資，可以領到3分之一到2分之一，李乾龍日前受訪說，會讓員工都能過個好年。自2016年民進黨政府上台、成立黨產會後，國民黨遭凍結，已連9年未曾發放年終獎金，去年雖未發年終，但以1萬元的禮券紅包取代，今年是睽違9年首度發年終。