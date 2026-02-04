我是廣告 請繼續往下閱讀

美國司法部上周五公布已故淫魔富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案，總計超過300萬頁文件、2000段影片、18萬張圖片，許多政商名流再度被捲入醜聞之中，包括微軟創辦人比爾蓋茲，比爾蓋茲在愛潑斯坦信中被指涉與「俄羅斯女孩們」發生婚外情，還因此感染性病。對此，比爾蓋茲今（4）日接受媒體訪問時表示，信中內容是假的，完全否認婚外情與性病指控。在美國司法部最新公布的愛潑斯坦檔案中，愛潑斯坦在2013年疑似起草了一封要寫給比爾蓋茲的信，信中提到蓋茲與俄羅斯女孩們發生性關係，當時蓋茲仍處在婚姻關係中，愛潑斯坦必須幫助比爾蓋茲隱瞞，且比爾蓋茲還因此染上性病。另外，愛潑斯坦還說自己協助比爾蓋茲安排與有夫之婦幽會，以及協助蓋茲取得藥物，包括蓋茲偷偷給當時妻子梅琳達（Melinda French Gates）服用的抗生素。不過值得注意的是，該封信件在愛潑斯坦的信箱中從未寄出。對於愛潑斯坦檔案的內容，比爾蓋茲的一名發言人第一時間回應稱這些指控「荒謬至極，完全不屬實」。然而，事態並未平息，梅琳達在受訪時表示，愛潑斯坦檔案新曝光的內容，讓她想起了「婚姻中的痛苦時光」，令她感到無比難過。同時，梅琳達也慶幸自己已經「遠離這一切骯髒事」，並認為比爾蓋茲與其他捲入檔案中的人，都有責任出面說明清楚。對此，比爾蓋茲今日接受澳洲媒體《9 News》訪問，比爾蓋茲強調愛潑斯坦認識許多許多非常富有的人，愛潑斯坦聲稱可替慈善募款活動出力，比爾蓋茲說自己因此才與愛潑斯坦搭上線。比爾蓋茲強調，如今回想起來，「我當時真是愚蠢，我是眾多後悔認識他的人之一」。對於最新檔案中曝光的那封信件，比爾蓋茲說「這封郵件從未發出」，所以顯然郵件內容是假的，只是一封愛潑斯坦自說自話的信。比爾蓋茲聲稱自己不知道愛潑斯坦出於何種動機，要寫這樣一封虛假的信，但比爾蓋茲強調「對於和他在一起的每一分鐘，我都很後悔，我為我曾所做過的一切道歉」。不過，比爾蓋茲說自己沒有去過愛潑斯坦的私人島嶼，也從未讓他安排見過任何女性，「雖然那段時間是個錯誤，但並無涉及那種行為」。