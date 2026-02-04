我是廣告 請繼續往下閱讀

繼台中榮總爆出醫師違規讓醫材廠商進入手術室執刀事件後，有媒體報導，高雄博田國際醫院也爆出無照廠商進入手術房替患者動刀。衛福部醫事司回應，會循「中榮模式」，發函高雄市衛生局盡速進行資料蒐集及調查，也會看蒐證到哪、處分到哪。台中榮總爆出3位醫師違規讓廠商進入手術室執刀事件尚未結束，距離不到1個月，高雄博田國際醫院爆出無照廠商進入手術房替患者動刀。根據媒體報導，有影片流出，發現醫材廠商在手術台執行行為，但高雄博田醫院院長疑似在一旁玩醫療衛材。醫事司副司長劉玉菁提到，會循中榮模式，今天也已發函給高雄市衛生局，盡速進行資料蒐集及調查工作，看衛生局蒐證到哪、就處分到哪，接著看衛生局調查情形如何；同時盼不要對醫院有太多打擾，讓他們可專心進行醫療服務，但在行政管理上，只要有相關檢舉或報導，會以最快速度查處。劉玉菁指出，若資料涉及《醫師法》的密醫罪，會移送檢察機關偵辦。她說，會啟動評鑑重點項目進行即時追蹤輔導訪查。不過，約1個月時間就爆了2起密醫事件，劉玉菁說，會盡快訂定手術室相關管理指引，這是現階段優先進行的。至於是否要進行全國醫院普查，她表示，效益不佳，加上衛生局現有人力也可能無法進行。