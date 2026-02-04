我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市昨（3）日晚間8時許發生隨機攻擊案，29歲陳姓男子疑因感情因素突然爆氣，持足療刀在路上隨機攻擊路人，造成1男1女穿刺傷，其中男傷者傷勢較爲嚴重，腹部大量出血。台南地檢署今（4）日訊問陳男後，認定他涉犯殺人未遂、傷害罪等重罪，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪及逃亡之虞，「嚴重危害社會秩序與民眾安全」，因此也向台南地方法院聲請羈押，傍晚6時許獲法官裁准。29歲陳姓男子為台南市南區某足療館員工，3日晚上8時12分許，於金華派出所前方人行道持足療用刀械隨機攻擊路人，造成一名32歲女子及一名62歲男子受傷。事發當下，金華派出所值班警員第一時間衝出所外，迅速上前控制陳嫌，並在其他警力支援下成功壓制。據了解，警方查訪陳嫌服務的養生館，陳嫌最近情緒上有問題，情緒低落，有人說最近陳嫌疑與女友發生感情上的問題，心情低落，但陳嫌對警方詢問都以十分簡單的機械式回答，不肯吐露說明，也不肯說明證實警方詢問內容，陳嫌是否有感情問題他也否認。對外界懷疑陳嫌疑有身心疾病，警方認為涉及隱私無法說明，陳嫌尚未構成強制送醫的要件，警方會將相關查訪及調查所得呈報檢察官偵辦參考。對陳嫌犯案動機交代不清相關案情與動機，仍待檢方進一步釐清。警方已調閱周邊監視器並訪查相關證人，依序彙整一併移送台南地檢署。