我是廣告 請繼續往下閱讀

聯發科今（4）日召開法說會，執行長蔡力行直言，受到記憶體相關成本影響，今年是手機艱苦的一年，整體智慧型手機市場年對年可能會下滑。對此，和碩董事長童子賢認為，智慧型手機其實是進入了「成熟期」，他相信，新科技可以促進電子產品消費，如果AI與手機結合得好，能找到新的賣點，也就是所謂的「老幹新枝發新芽」。台灣玉山科技協會今日晚間舉行2026歲末晚宴，童子賢在接受媒體訪問時，針對外界擔憂今年手機市場可能疲軟，他指出，智慧型手機是目前科技產品非常重要的一環，智慧型手機從iPhone 2007年發表，到2009與2010年大量成熟，普及至今也已經有16個年頭，智慧型手機相對於其他數位產品而言，盤據盟主地位16年，事實上已經是非常久。他舉例，數位相機巔峰時期大概5到6年，就退燒了，取而代之的，就是大家手上拿的結合數位相機的手機。所以，童子賢認為，智慧型手機其實是進入了「成熟期」。在歐、美、日這些經濟高度發達的國家，早在10年前就已經人手一支，手機擴張必定是從原本消費不起、到可以開始大量購買的國家或地區，因此，智慧型手機的成長要觀察全球中所得國家或開發中國家的成長情形；經濟高度發達國家的成長比例大概不大，原因並非不消費，是消費已經很飽和了。童子賢相信，新科技仍然可以促進電子產品的消費，如果AI和手機結合得好，依舊能找到新賣點，例如，筆電當初因平板流行，「火都快滅了」，結果又因電競筆電再崛起，熱度重新上來。接著因挖礦熱潮，比特幣流行帶動挖礦機，這就是「老幹新枝發新芽」。他強調，如果手機結合未來AI應用找到著力點，相信會有新的局面。