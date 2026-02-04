我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈靜雯（如圖）是竹聯幫大老、影劇大亨吳敦的乾女兒。（圖／記者吳翊緁攝）

竹聯幫總護法、影視大亨吳敦3日逝世，享壽77歲，震驚黑白兩道，他生前愛和年輕女性交往，就曾經傳出以5000萬元包養女星賈靜雯，對此，吳敦生前否認此傳言，「我把靜雯當女兒看（待）！」吳敦2004年9月和賈靜雯上節目《康熙來了》，主持人小S、蔡康永好奇吳敦是否追過賈靜雯，以及用5000萬元包養女方的傳聞是真是假，吳敦表示，自己真的把賈靜雯當女兒看待，外界的種種臆測、傳言都不是真的。而吳敦也說明5000萬包養的來由，他說此事件還害得稅捐處來查賈靜雯的帳，吳敦還原真相，原來是某次接受訪問，他說賈靜雯如果好好工作，兩年的時間可以賺到5000萬，後來報導出來的標題跟內文不符，「我看標題我麻煩大了！如果要交女朋友別人想要5000萬，我有幾個5000萬給她啊！」有趣的是，一旁的賈靜雯聽吳敦這麼一說，立刻虧對方：「哇！你怎不講說我有多可憐啊！被對方（記者）害到！」吳敦在節目中也大方坦承喜歡年輕女生，女友都是7年級生，他表示，年輕就是美，經常跟年輕女孩相處、談談心、聊聊天，自己也會變年輕，思想也開放一點，尤其自己做影視行業，要跟上社會的步調。不過吳敦強調，自己從來沒有以製片身分追女生，也沒有以竹聯幫的身分來把女生，不過確實有很多漂亮女生認為他是「很有英雄氣質的男兒」，看起來很有風度、強壯、五官端正而來倒追他，讓乾女兒賈靜雯忍不住虧：「是英雄還是狗熊，老闆你要講清楚！」