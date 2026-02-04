我是廣告 請繼續往下閱讀

▲香港抗爭者「赴湯」湯偉雄在台北士林的泰拳館1樓大門遭潑漆。（圖／翻攝畫面）

香港抗爭者「赴湯」湯偉雄移居台灣，在台北市士林區開設泰拳館，年11月遭潑漆，陸委會揭露，是2名港人來台犯罪的中共跨境鎮壓。湯偉雄的泰拳館今天凌晨再次遭人潑漆，警方查出潑漆者是46歲台籍港人梁姓男子，但他已經在早上火速出境。警方調查，梁嫌凌晨0點左右搭機來台，搭計程車到新北三重買油漆，凌晨2點左右到湯偉雄位於台北士林的泰拳館1樓潑漆，接著搭計程車跑到西門町附近，再轉往桃園機場，搭早上8點左右班機出境。湯偉雄在上次泰拳館被潑漆後曾受訪說，2025年香港立法會選舉期間，他發了幾篇文章及接受媒體訪問，呼籲港人不要投票。他去年11月20日被香港廉政公署發布通緝，被控違反「選舉條例」，過沒幾天工作室也被潑紅漆，他非常確定此事跟中共及港府有關，主要是他對立法會選舉做了評論，就被通緝及潑漆；這次，湯偉雄強調，沒欠錢也沒跟人有私下恩怨，他認為背後主使是香港政府，所有異見都要鎮壓下來，要發聲的人社會性死亡。轄區警方調閱監視器畫面追查，一路追蹤機場，確認潑漆者是梁嫌，但他已經離境，出境時，手上甚至還沾染著紅漆。警方指出，湯偉雄的泰拳館並非首次遭潑漆。去年11月，1男1女2名香港人跑到泰拳館假裝詢問課程，疑似趁機勘察場地，不久後，位在2樓的泰拳館大門就被潑漆，這2名港人也隨即離境。這次泰拳館再次遭人潑漆，雖然潑在1樓大門處，但梁嫌潑漆後就搭機出境，與11月的潑漆嫌犯雷同，不排除受同一人指使。全案已報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，警方將持續追查是否另有共犯，並釐清是否涉及組織性或指使背景。士林分局長許城銘強調，警方強力譴責任何非法暴力與恐嚇行為，並重申保障在台港人人身安全與自由的決心。對於任何挑戰公權力、危害社會秩序的不法行為，警方勢必嚴查嚴辦，絕不寬貸。警方也呼籲，台灣是民主法治社會，民眾可理性表達立場與訴求，但絕不容許以暴力、恐嚇方式侵害他人權益，警方將持續強化維安作為，確保市民及在台港人的安全。