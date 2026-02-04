我是廣告 請繼續往下閱讀

「不得約定衣物如有毀損，企業經營者概不負責，或免除、限制因可歸責於機器設備所致損害之責任。」

自助洗衣店長期以來是小家庭、出租人的「洗衣救星」，成為街頭巷尾常見的商店，但因店家採無人經營，讓消費者面臨爭議求助無門。經濟部日前公告「自助洗衣定型化契約應記載及不得記載事項」草案，明確規範業者不得以用「衣物毀損概不負責」或「機器故障導致損壞請自行負責」規避，須考量衣物毀損因機器設備毀損可能，廢除「免責霸王條款」。經濟部商業署為避免使用安全、預收費管理及資訊揭露相關爭議，維護消費者利用自助洗衣服務之權益，依《消費者保護法》第17條第1項規定，擬具「自助洗衣定型化契約應記載及不得記載事項」草案，共計15點，3日對外預告。根據草案，業者須自助洗衣店張貼出營業時間、企業經營者聯絡方式，營業場所內不得從事吸菸、飲酒、吸毒、棄置垃圾、喧嘩等；若遇到機器設備故障、不法侵害等問題，確保消費者可以連絡上經營者；若發生消費者不小心遺留衣物或個人物品，經營者應提供消費者尋回物品所必要協助。針對採取會費的自助洗衣店，草案規定，收取入會費金額不得逾300元，並應開立收據及明確告知消費者其權利及退費規定。經濟部說明，部分業者收取入會費以提供價格優惠或積點回饋，此規範是為防止企業經營者以會員名義變相增加消費成本。而在「不得記載事項」部分，第1點明確指出，經濟部解釋，部分業者會以「免責規定」規避因為機器設備故障造成的衣物毀損及遺失，但考量衣物毀損可能是因機器設備所致，就不得以「公告已說明」為由推諉然而，定型化契約也非單方面規範自助洗衣店業者，草案第二點明定業者應提供詳細的使用說明與注意事項。若消費者未依操作規範，擅自投入如尿布、應消毒之物品、羊毛織品等「禁洗物品」導致機器受損，消費者反而需負損害賠償責任。經濟部表示，對公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報隔日起 60 日內陳述意見或洽詢。