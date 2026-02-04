我是廣告 請繼續往下閱讀

佳能新年開局旺，公司公告2026年1月合併營收達10.7億元，月減6.4%、年增109.5%，不僅較去年同期翻倍，也寫下近10年來同期新高。佳能說明，1月營收衝破10億元，主要受惠影像視覺產品與光學相關模組需求回溫。隨著台美關稅不確定因素逐步收斂，客戶專案出貨節奏變得更穩定，帶動整體出貨表現向上。為了接下來的成長與產能效率，佳能同步推進籌資規劃，包含現金增資與無擔保可轉換公司債。公司指出，現增價格訂為每股66元，預計3月中旬完成募集，資金將用於設備更新、提升自動化生產效率，同時加碼新技術研發，鎖定未來影像光學產品、機器視覺、機器人手臂感測器與無人機等應用需求。展望2026年，佳能把今年定位為「高效益成長」的關鍵年度，並點名邊緣AI、機器人視覺與無人機三大領域是主要攻勢。公司目標今年營收挑戰站上百億元關卡，同時力拚獲利再創新高。