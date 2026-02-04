我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市陳姓男子昨晚持刀隨機攻擊刺傷行人，被員警壓制逮捕，今又發生苗栗縣鍾姓男子持刀拒捕刺傷警察，被開槍擊中不治。警政署表示，肯定員警強勢執法，要求各警察機關強化勤務，嚴防模仿效應。今天上午南苗市場發生的鍾姓男子攻擊員警案，過程中警方依法開槍制止，鍾男胸部中彈送醫急救後不治，朱姓員警頭部血流如注送醫，目前於加護病房觀察；另外羅姓民眾在現場協助制止過程中，左手掌遭子彈波及受傷，送醫手術治療。警政署表示，高度重視台南、苗栗傷人案，對第一線員警英勇果斷執法、即時制止犯罪作為，給予高度肯定，並對受傷員警關懷與慰問；為確保社會安定，已要求各警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應，保障國人生命財產安全。警政署指出，台南、苗栗員警面對突發暴力事件，展現專業素養，即時採取強勢執法作為，迅速逮捕犯嫌避免危害擴大，充分展現訓練成效；警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，請全體警察執勤時，務必在確保自身與民眾安全前提下，維護社會治安。警政署表示，年關將近，為避免類此暴力事件再發生，已通令各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所，增加巡邏密度，滾動式調整勤務以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。警政署強調，針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪之決心。未來將持續精進勤務部署，深化社會安全網之網絡協調，強化案件通報、指揮與調度，建構安全生活環境，讓全國民眾安心過好年。