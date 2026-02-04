我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳建豪〈Dance Until We Die〉MV整體有電影《萬惡城市》的調氛圍。（圖／相信音樂YouTube）

▲吳建豪全新專輯《Dance Until We Die》全面數位上線。（圖／相信音樂提供）

「時尚舞王」吳建豪（Van Ness）睽違3年推出全新專輯《Dance Until We Die》，同名主打歌MV今（4）日晚上8點在相信音樂YouTube頻道和NOW娛樂粉專首播，男神穿黑西裝、開復古豪車帥度破表，網友大呼：「拍得好酷！」不同於去年底釋出的〈Dance Until We Die〉前導影像MV走科幻風，正式版讓吳建豪穿上黑西裝、戴墨鏡，從一處暗巷現身，接著坐上一台復古豪車，馳騁在迷離的夜色中，舞藝精湛的他，也有和8名舞者跳排舞的帥氣橋段，整體有電影《萬惡城市》的調性。新專輯風格橫跨70、80年代的復古電影配樂、Daft Punk與Prince的實驗律動，乃至Two-step beat的摩登節拍。吳建豪與金獎製作人David Lucius King、創作搭檔Sam Lin 林中宣再度攜手，在「玩」音樂的純粹中深度磨合，開闢出一條專屬於吳建豪的音樂路徑。《Dance Until We Die》有吳建豪親自參與詞曲創作的10首全新歌曲，整張專輯紀錄著生命場域的高低起伏，藏著生活的甜美，也爆發出生動的生命力。在曲序編排上，吳建豪捨棄了繁瑣教條，建議聽眾隨心播放，因為不需排序，不必設限，讓旋律自然滲透進你的生命日常。吳建豪日前在廣播節目中分享，這次創作專輯的自由度再升級，他坦言，年輕時較容易受公司與外界期待影響，「但現在我自己就是包裝。」歷經多年沉澱，吳建豪更清楚如何放下不適合的選擇，他坦言，從上一張專輯之後，才真正感受到「做自己」，並將不斷嘗試、突破視為人生準則，「做不到沒關係，但至少有嘗試過」。這段期間，吳建豪也刻意要求自己精進吉他技巧，無論行程再滿，每天都一定要練習20分鐘，「為什麼別人可以，我不行？」他更以「茶葉蛋」形容現在的狀態，「一層一層剝開後，留下的才是珍貴的精華。」吳建豪也鼓勵大家，在能夠展現自我風格的時候就盡情展現，「人生就是要不斷突破」，唯有勇於嘗試，才能真正知道想要的是什麼。《Dance Until We Die》已全面數位上線。