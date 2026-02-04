我是廣告 請繼續往下閱讀

不論何等輝煌，終將不敵時間，成為NBA歷史長流中的一部分。曾於5年拿下3座總冠軍的金州勇士，似乎也將於2026年謝幕，在巴特勒（Jimmy Butler）重傷報銷、柯瑞（Stephen Curry）也因傷倒下後，昔日隊魂格林（Draymond Green）成為交易籌碼，在94：113慘敗給七六人賽後，勇士本戰在一哥柯瑞因傷未出賽下，高齡35歲的格林全場出賽25分鐘，投籃7投2中，拿下6分、7籃板與3助攻，他的退化肉眼可見，尤其在進攻端，已無法像過去一樣，負擔持球核心重任。回顧這段超過13年的職業生涯，格林笑說那是一段「該死的傳奇旅程」，他理解交易就是NBA這個商業聯盟的一部分，作為一名老將，現在的目標就是保持狀態，讓自己的職業生涯盡量保持平穩。「我可能會被交易，這就是現狀。」格林表示，儘管5年3冠、8年4冠的輝煌歷史，甚至帶動世界籃球球風轉變的王朝，最初是由自己跟柯瑞、湯普森（Klay Thompson）所建立的格林也透露自己有跟科爾（Steve Kerr）深聊，也跟管理層有溝通過，但還是不知道該用什麼心態來面對這件事，畢竟他從2012年選秀進入聯盟後，就一直為勇士效力，「我不知道，也沒有什麼指南手冊來教我該怎麼做，不過如果到了需要道別的時候，我就會道別。」格林無奈地笑說，很多人好奇他的感受，但自己其實不覺得沮喪，「如果這對勇士來說，是最好的決定，那它就是最好的決定。我不會覺得：『他們把我清掉了』之類的負面想法。」回憶起2012年加入勇士，格林表示也沒想到這一待就是超過13年，格林感性地說，自己很幸運、很幸福，自從組建家庭以來，家人還沒被迫搬過家，他對此很感激，「有些人每年都在搬家，1年被迫搬2次、3次，所以我對這段旅程，就是充滿感激。」「我已經不需要證明自己有多少能耐，我在做的是努力維持狀態，變得更好，打好比賽，然後讓飛機平穩著陸。」，格林坦言如今的狀況，這些交易流言一定程度上，還是影響到自己的心情。「讓職業生涯圓滿，這就是我的目標。所以我不想說謊，這確實會影響（心態），我理解為何如此，但我還是會去想，只是那不是沮喪或生氣之類的，就只是突然感受到，我好像處在人生旅程的不同階段了。」