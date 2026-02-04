NBA曼菲斯灰熊今（4）日正式出售2屆明星球員、前年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）給猶他爵士，象徵進入重建期。加上傑克森換到的3張首輪籤，灰熊未來7年將有13張首輪籤可作運用，與奧克拉荷馬雷霆、布魯克林籃網，並列全聯盟最多。

灰熊送出傑克森拿3首輪　換回大量資產

根據知名記者Shams Charania報導，稍早灰熊與爵士達成大規模「4換7」交易案，具體內容為爵士得到傑克森，康查爾（John Konchar）、蘭代爾（Jock Landale）與V.威廉斯（Vince Williams Jr.）等4名即戰力好手，送出2027年取爵士、灰狼、騎士三方最高首輪、2027年湖人首輪與2031年太陽首輪等3張選秀籤，以及克萊頓（Walter Clayton Jr.）、安德森（Kyle Anderson）、亨德里克斯（Taylor Hendricks）與尼恩（Georges Niang）。

根據ESPN數據專家馬克斯（Bobby Marks）統計，灰熊若加上稍早獲得的3張首輪籤，加上未來7年自家選秀籤都還在，等於握有大量選秀資產，實際為13張首輪籤，追上雷霆、籃網，成為全聯盟第3支首輪籤大富翁。灰熊未來資產具體如下。

灰熊未來7季選秀資產：

2026年～2032年自家首輪選秀籤

2026年首輪籤（魔術或太陽中取順位更高）

2027年首輪籤（湖人、前4順位保護）

2027年首輪籤（騎士、灰狼或爵士中順位最高）

2029年首輪互換權（魔術、前2順位保護）

2030年無保護首輪籤（魔術）

2031年無保護首輪籤（太陽）

另持有6張次輪選秀籤

