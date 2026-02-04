我是廣告 請繼續往下閱讀

▲克里夫蘭騎士正式將2屆全明星後衛加蘭（Darius Garland）擺上交易桌，目標是引進哈登加入。（圖／美聯社／達志影像）

距離NBA交易截止日剩下最後48小時，關於11屆全明星「大鬍子」哈登（James Harden）交易案仍未確定，根據ESPN知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，業內消息人士透露，洛杉磯快艇和克里夫蘭騎士對於交易皆有高度意願，正加快有關哈登、加蘭（Darius Garland）互換的交易談判，雙方都希望盡快達成協議，如成真，騎士將組成米契爾（Donovan Mitchell）、哈登的超級雙槍。哈登有意離去消息，最早由爆料大神Shams Charania透露，直指快艇與哈登均正在積極努力，在交易截止日前完成交易，後續多方媒體也跟進細節，報導哈登幾乎已經確定會在交易截止日前離開洛杉磯。其中傳言最多的就是騎士，據傳他們將送出2屆全明星加蘭，向快艇換取哈登，且並未涉及第三隊，ESPN記者溫卓霍斯特（Brian Windhorst）稍早也證實，表達快艇與騎士皆有達成交易動機，圍繞哈登和加蘭互換的交易，推進勢頭正不斷增強，甚至2位球員都已做好心理準備。溫卓霍斯特原文表示，「加蘭心裡已經覺得自己要去快艇了，哈登也認定自己即將加盟騎士。」昨日《ClutchPoints》記者阿薩利曾透露，哈登原本滿意洛杉磯生活，想持續留在快艇，提前透過經紀團隊聯繫快艇制服組，希望以一份2年、總價8000萬美元的全額保障合約，留在洛杉磯打到39歲，無奈雙方價碼談不妥，才協議分道揚鑣。哈登本季年薪為3918萬美元，2026-27年則是4231萬美元球員選擇權，加蘭包含本季則剩下3年合約，本季年薪3944萬美元，未來2年則皆上看超過4200萬。