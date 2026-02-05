室內設計師經常需要使用設計軟體，住保會表示，近期有設計師申訴，有公司透過線上說明會販售號稱「AI」設計軟體，只要帶入平面圖、輸入指令，就能一鍵生成立面圖、3D渲染圖等，在去年10月到12月間，吸引破百名設計師付費購買，每套軟體1年的使用權3萬6800元到3萬9800元之間，沒想到設計師實際使用發現功能誇大，還沒辦法退費。
一套軟體要價近4萬 效果不如免費版
設計師代表王妃透露，她在臉書看到設計軟體廣告，相當心動，於是參加線上說明會，對方表示，只要使用筆電，上傳平面圖、輸入指令後，只要一鍵就能生成設計立面圖、3D渲染圖等，公司還宣傳可省下訓練新人的時間，每個人都能快速上手，讓王妃心動購入，不料實際使用效果根本沒有宣傳那麼好用，王妃指出，軟體出圖不僅緩慢，效果還不如其他軟體免費試用版。
王妃原本以為是自己不會用，詢問客服LINE群組後，客服提供使用影片，她實際使用還是很難用，群組其他設計師也反映不好用。設計師們想要退費，才發現軟體只要使用過，無論功能是不是跟銷售公司宣傳一樣，就是不能退款，也沒有提供軟體試用版。王妃表示，設計師們提出退款要求，公司卻不願意回應退款問題，還持續推銷給其他設計師。於是王妃和其他62位設計師一起透過住保會申訴。
設計師竟不是消費者 軟體一用就不能退款
住保會公益律師、道理聯合法律事務所之主持律師呂柏寬表示，業者販售給設計師3D繪圖軟體，如果設計師是以個人名義購買，本質上也屬於消費者，本案中業者是以線上或線下說明會方式，銷售設計軟體，消費者實際使用前，並不知道軟體功能是否實用、有沒有業者實際宣稱功能等。該事件是業者提供消費者一組登入帳號密碼，消費者登入業者網站後，在網頁進行操作與使用，這種方法提供線上繪圖之「服務」，所以應該適用《消費者保護法》第19條第1項「通訊交易或訪問交易之消費者，得於收受商品或接受服務後七日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價。」購買的消費者應得以上面的法律規定，向業者主張退款。
但是目前《消費者保護法》第19條第1項有但書，民國104年所訂立之《通訊交易解除權合理例外情事適用準則》第2條第5款，非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務，經消費者事先同意始提供者，屬於排除「7日無條件退貨」之合理例外情事，代表軟體只要一提供給消費者，就不受「7日無條件退貨」限制。呂柏寬律師表示，現在有許多線上課程、線上軟體、線上服務等，消費者購買前無法了解內容是否符合自身需求，每次消費就像「抽盲盒」，因此《通訊交易解除權合理例外情事適用準則》第2條第5款已隨線上數位產品的日趨進步、時代變遷，不合時宜，相關主管機關應適當修法。
經協商已有公司願意退款 建議適當修法
住保會顧問吳翃毅說明，設計師為設計工作採購所需繪圖服務，是以公司名義購買，屬營業行為，不是《消保法》定義的最終消費，設計師以個人名義購買才符合《消保法》的最終消費者的定義，導致發生消費爭議時，設計師們投訴無門，需直接提起民事訴訟，對於設計公司來說，是沒有料想到的結果。
吳翃毅表示，該案件爭議經過協商後，目前已有軟體公司重視設計師意見，並維護品牌誠信，展現最大誠意解決問題，由設計師提供相關購買證明，用「代墊」方式返還款項，日後向販賣公司求償代墊款。建議未來軟體、線上課程銷售應該提供「試用版」、「試聽版」，讓消費者在購買前能了解內容，也請政府能針對軟體交易適當修法。
資料來源：住保會
我是廣告 請繼續往下閱讀
設計師代表王妃透露，她在臉書看到設計軟體廣告，相當心動，於是參加線上說明會，對方表示，只要使用筆電，上傳平面圖、輸入指令後，只要一鍵就能生成設計立面圖、3D渲染圖等，公司還宣傳可省下訓練新人的時間，每個人都能快速上手，讓王妃心動購入，不料實際使用效果根本沒有宣傳那麼好用，王妃指出，軟體出圖不僅緩慢，效果還不如其他軟體免費試用版。
王妃原本以為是自己不會用，詢問客服LINE群組後，客服提供使用影片，她實際使用還是很難用，群組其他設計師也反映不好用。設計師們想要退費，才發現軟體只要使用過，無論功能是不是跟銷售公司宣傳一樣，就是不能退款，也沒有提供軟體試用版。王妃表示，設計師們提出退款要求，公司卻不願意回應退款問題，還持續推銷給其他設計師。於是王妃和其他62位設計師一起透過住保會申訴。
住保會公益律師、道理聯合法律事務所之主持律師呂柏寬表示，業者販售給設計師3D繪圖軟體，如果設計師是以個人名義購買，本質上也屬於消費者，本案中業者是以線上或線下說明會方式，銷售設計軟體，消費者實際使用前，並不知道軟體功能是否實用、有沒有業者實際宣稱功能等。該事件是業者提供消費者一組登入帳號密碼，消費者登入業者網站後，在網頁進行操作與使用，這種方法提供線上繪圖之「服務」，所以應該適用《消費者保護法》第19條第1項「通訊交易或訪問交易之消費者，得於收受商品或接受服務後七日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價。」購買的消費者應得以上面的法律規定，向業者主張退款。
但是目前《消費者保護法》第19條第1項有但書，民國104年所訂立之《通訊交易解除權合理例外情事適用準則》第2條第5款，非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務，經消費者事先同意始提供者，屬於排除「7日無條件退貨」之合理例外情事，代表軟體只要一提供給消費者，就不受「7日無條件退貨」限制。呂柏寬律師表示，現在有許多線上課程、線上軟體、線上服務等，消費者購買前無法了解內容是否符合自身需求，每次消費就像「抽盲盒」，因此《通訊交易解除權合理例外情事適用準則》第2條第5款已隨線上數位產品的日趨進步、時代變遷，不合時宜，相關主管機關應適當修法。
住保會顧問吳翃毅說明，設計師為設計工作採購所需繪圖服務，是以公司名義購買，屬營業行為，不是《消保法》定義的最終消費，設計師以個人名義購買才符合《消保法》的最終消費者的定義，導致發生消費爭議時，設計師們投訴無門，需直接提起民事訴訟，對於設計公司來說，是沒有料想到的結果。
吳翃毅表示，該案件爭議經過協商後，目前已有軟體公司重視設計師意見，並維護品牌誠信，展現最大誠意解決問題，由設計師提供相關購買證明，用「代墊」方式返還款項，日後向販賣公司求償代墊款。建議未來軟體、線上課程銷售應該提供「試用版」、「試聽版」，讓消費者在購買前能了解內容，也請政府能針對軟體交易適當修法。
資料來源：住保會