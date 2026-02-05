農曆春節連假從下週六（14日）開始，許多人家裡都在忙著大掃除，如果臨時要採買居家修繕工具、收納、家飾商品該怎麼辦？對此，特力屋宣布和外送平台Uber Eats合作，只要透過Uber Eats就能購買附近特力屋門市的3800多項五金、工具等商品，即日起還有破千項商品推出最低4.9折起優惠；另外，特力屋也在寒假期間推出「手創空間冬令營」，即日起到28日在全台門市陸續開課，讓孩子們趁寒假開心玩樂。CAESAR凱撒衛浴鎖定年終換新需求，推出「新春感謝祭」限時回饋，即日起到28日，只要選購指定智慧馬桶或溫水洗淨便座，並完成線上登錄，即可參加抽獎活動，有機會抽中富國島雙人來回機票。

特力屋提出「居家開運三步驟」 打造馬年好氣場

農曆年前不少人忙著除舊布新，特力屋表示，現在還能透過Uber Eats下單，最快30分鐘就能把五金、工具、居家用品送到家，特力屋也分享，可透過「收納、修繕、換新」3步驟創造開運好氣場。

收納聚財氣：開運重要關鍵是把雜物清空，讓家裡「財源滾滾、氣場暢通」，可利用收納層架與收納箱，整理家中物品。

修繕補運勢：漏水或燈光昏暗等問題也會影響生活品質及風水，不妨將漏水的水龍頭更換成省水龍頭，壞掉的燈泡也能換成LED燈泡等，補足居家正能量。

▲BRAVAT萊斯不鏽鋼三段式蓮蓬頭軟管組，售價799元，特價399元，下殺4.9折。（圖／特力屋提供trplus.com.tw）
布置招福氣：把家裡打掃乾淨之後，可以貼上年節裝飾，像是春聯、窗花等等，也能擺上盆花，增添喜氣，打造新年新氣象。

小小職人冬令營開課！四大課程引領孩子創意變身

即日起到2月28日，全台特力屋門市推出「手創空間冬令營」活動，課程涵蓋4大主題，包括「小小店長」、「小小木藝師」、「小小綠色英雄」和「小小遊戲王」，每位學員皆可帶回作品、職人小圍裙，並於結業後取得證書，讓孩子從手作體驗中獲得成就感。

小小店長：費用799元，可體驗接待、補貨、換燈泡、收銀等，還能親手製作招財貓存錢筒，適合4歲以上兒童參加。

▲小小店長可親手製作招財貓存錢筒。（圖／特力屋提供trplus.com.tw）
小小木藝師：費用799元，孩子們可挑戰動手製作木作及小型家飾作品，適合6歲以上孩子參加。

▲小小木藝師可親手體驗做木作。（圖／特力屋提供trplus.com.tw）
小小綠色英雄：費用699元，學習植物知識與永續概念，可透過植物組合與壓克力彩繪，親手製作貓咪迷你花園，適合4歲以上孩童參與。

▲小小綠色英雄能組裝貓咪迷你花園盆栽。（圖／特力屋提供trplus.com.tw）
小小遊戲王：費用499元，孩子可親手組裝木作恐龍印章，適合4歲以上小朋友參加。

▲只要參加小小遊戲王，就能把恐龍木作印章帶回家。（圖／特力屋提供trplus.com.tw）
凱撒衛浴新春感謝祭　買指定商品可抽免費機票

另外，CAESAR凱撒衛浴也趁民眾有汰舊換新需求時，推出「新春感謝祭」限時回饋，即日起至2月28日止，選購指定智慧馬桶或溫水洗淨便座，並完成線上登錄，即可參加抽獎活動，有機會抽中富國島雙人來回機票，還有高雄洲際酒店或福爾摩沙遊艇酒店一泊二食等五星級住宿體驗、后苑麻辣鍋四人套餐或牛吉燒肉雙人套餐等人氣餐廳饗宴。

活動期間再加碼廚衛用品升級，選購凱撒電漿滅菌廚房龍頭，即贈限量日本SIAA抗菌砧板；購買控溫龍頭就送沐浴球，還能搭配優惠價入手多款衛浴超值組合，從廚房到浴室一次到位，輕鬆打造安心又舒適的廚衛生活，本次新春感謝祭活動於全台凱撒衛浴旗艦展示中心與經銷據點同步推出。

▲凱撒衛浴推出新春感謝祭活動，選購指定智慧馬桶或溫水洗淨便座，並完成線上登錄，可抽富國島雙人來回機票。（圖／凱撒衛浴提供caesar.com.tw）
資料來源：特力屋Uber EatsCAESAR凱撒衛浴

