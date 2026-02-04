我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳姍儒感動兒子記得自己的喜好，並透露有時會心疼他的成長體驗。（圖／吳姍儒IG@sandywis）

女星吳姍儒（Sandy）與圈外男友王陽開交往5年後，於2022年1月結婚，並陸續誕下一子一女。而今（4）日她在社群分享當媽近3年的心得，透露有一次跟兒子初一走在街上看到炮仗花，她馬上說「那是媽媽好喜歡的橘色」，不料兒子疑惑問她喜歡的不是綠色，之後還親手剪紙，為媽媽做綠色椅子，讓她驚訝兒子對自己的關心與記性的同時，透露有時也忍不住因心疼兒子的成長體驗而爆哭。吳姍如最後感性表示，自己在當媽近3年的路上，還在學習照顧孩子，「這一路上，我全心全意地投入了」。吳姍儒在今日發文分享跟兒子初一的相處細節，她表示某天跟兒子走在街上時，她看到炮仗花開心直呼：「你看！那是媽媽好喜歡的橘色」，不料兒子一臉疑惑問她：「妳不是最喜歡綠色嗎？」讓吳姍儒這才想起曾跟兒子說過。而之後，兒子還貼心親自拿剪刀剪紙、剪膠帶，表示：「媽媽！我做這個綠色的椅子是要讓妳開心喔～」讓她非常感動，「媽媽很感動！我愛你！」兒子還可愛的問：「媽媽，妳甘動了嗎？」兒子的成長，也讓吳姍儒非常感慨，驚訝兒子對自己關心的同時，也心疼他的成長過程，「我常常心疼於許多他正在體驗的成長過程，有時忍不住心疼到哭，有時又覺得哎喲喂呀我怎麼那麼誇張」，但她也表示自己才當媽不到3年，還在學習如何當一個媽媽，「這一路上，我全心全意地投入了啊」。吳姍儒在2022年與交往5年的圈外設計師男友王陽開步入禮堂，而她婚後依然活躍在演藝圈，結婚一年多後，吳姍儒在2023年喜迎長子小初一，2024年再度宣布二胎喜訊，並於9月8日順利產下女兒蒔五。在升格人母的過程中，吳姍儒展現出極具智慧的育兒觀，經常透過細膩文字分享懷孕與照顧孩子的點滴，甚至在產後不久就迅速恢復極佳狀態重返主持崗位。對她而言，孩子是生命的驚喜，更是讓她學會溫柔與堅韌的導師，這份母性的蛻變也讓她的主持風格增添了更多溫潤的厚度。