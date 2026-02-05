我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔美娜秀毫無招架之力，株榮最後獲勝。（圖／翻攝自Netflix）

韓國戀愛綜藝節目《單身即地獄5》正在Netflix熱播中，節目中的話題女王崔美娜秀在最新一集的泥潭遊戲中，被女嘉賓株榮拖著走，輸得相當慘烈，讓所有男嘉賓都看呆，有觀眾發現本季大家都帶有情緒在比賽，即便已經分出勝負，也不會互相擁抱、握手，火藥味相當重。在《單身即地獄5》最新劇情中，女生進行泥潭遊戲，要搶下對方的帽子、尾巴，前三名可指定心儀對象到天堂島約會，每人都卯足全力，「女海王」崔美娜秀對上株榮，雖然他們想選的對象不衝突，但株榮對她毫不手軟，即便崔美娜秀高她半顆頭也沒用，一樣是被株榮拖倒在泥潭裡。株榮一抓住崔美娜秀的尾巴，使勁拖、拔，崔美娜秀不停地摔進泥潭裡，模樣非常狼狽，而崔美娜秀的情敵珉志則在岸邊替株榮加油，不斷說，「妳太帥了！」最後株榮獲勝，讓場邊男嘉賓都看到嘴巴開開，主持群也都相當驚訝。不僅如此，金高恩對上喜珗時火藥味也很重，兩人互相掀掉對方的帽子，也幾乎同時抓掉對方的尾巴，最後由喜珗獲勝。珉志因為是田徑選手，運動神經本來就不錯，加上她好勝的氣場，柔弱的涵恩根本毫無招架之力，在決賽中，珉志也壓倒性拿下第一名。