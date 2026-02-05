114年11-12月期統一發票中獎號碼已經在日前開出，千萬號碼為「97023797」，根據財政部最新公告中獎清冊名單，本期一共有17位幸運的民眾中獎1000萬元，其中有人僅憑外送平台外送費6元的發票就幸運中獎，也有民眾去7-11花不到百元買商品、去加油站加個油就被錢砸到，令人稱羨！《NOWNEWS》也整理114年11-12月期統一發票17位幸運得主發票消費金額、消費地點有實體門市的照片、20位特獎200萬中獎清冊名單、領獎規則、領獎期限等，快來看看其中一位幸運兒是不是你！

🟡本文重點摘要

📍11-12月期統一發票千萬大獎：北部地區
📍11-12月期統一發票千萬大獎：中部地區
📍11-12月期統一發票千萬大獎：南部地區
📍11-12月期統一發票200萬頭獎清冊名單
📍11-12月期統一發票領獎規則、領獎期限

▲統一發票11月、12月中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
11-12月期統一發票千萬大獎：北部地區8位得主

基隆市安樂區安樂路2段127號｜中華電信｜通話費173元

▲基隆市安樂區安樂路2段127號「中華電信」開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google評價）
台北市內湖區舊宗路1段268號｜COSTCO｜物品等5913元

▲內湖好市多開出11-12月發票1000萬大獎。（圖／記者黃韻文攝）
新北市淡水區中山北路2段188巷16號｜全家｜食品49元

▲全家淡水新江店開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google評價）
新北市樹林區樹新路40-6號｜春水堂人文茶館｜食品等500元

▲春水堂秀泰樹林店，開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google評價）
新北市林口區文化二路1段390號｜Uber Eats｜外送費等6元
桃園市龜山區頂湖路33號｜Gogoro｜服務費11元
桃園市觀音區濱海路大潭段22-1號｜7-11｜食品等49元

▲桃園觀音區7-11「大益門市」開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google評價）
新竹市東區慈濟路230號｜7-11｜食品59元

▲新竹7-11「富首門市」開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google評價）
11-12月期統一發票千萬大獎：中部地區3位得主

台中市東區大智路350巷2號｜全聯｜食品等607元

▲台中東區全聯「大智門市」開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google評價）
台中市南區忠孝路154號｜紅茶老爹｜飲品55元

▲台中南區「紅茶老爹」手搖飲開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google Map）
台中市南屯區精誠路500號｜7-11｜食品23元

▲台中市南屯區7-11「精福門市」開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google Map）
11-12月期統一發票千萬大獎：南部地區6位得主

台南市新化區信義路141號｜全暘生活用品五金百貨｜飲品159元

▲台南市新化區全暘生活用品五金百貨開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google 評價）
高雄市前金區中正四路118號｜小北百貨｜食品45元

▲高雄前金區小北百貨「瑞源店」開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google 評價）
高雄市苓雅區三多四路21號｜AROSA COFFEE｜飲品111元

▲高雄市苓雅區位於大遠百12樓的「AROSA COFFEE」開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google 評價）
高雄市鼓山區蓮海路70號｜全家｜食品等183元

▲高雄鼓山區全家「西灣店」開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google 評價）
高雄市三民區建國二路66號｜中油｜汽油90元

▲高雄三民區中油「建國二路站」開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google 評價）
高雄市左營區博愛三路466號｜旺來昌｜物品99元

▲高雄左營區「旺來昌」食品原料購物廣場開出11-12月發票1000萬大獎。（圖/Google 評價）
11-12月期統一發票200萬頭獎清冊名單：20位得主

台北市文山區萬美街1段55號｜全聯｜食品等434元
台北市大安區和平東路2段63號1樓｜7-11｜報紙20元
新北市林口區文化二路1段390號｜Uber Eats｜訂閱費120元
桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓｜三郎便當｜食品110元
桃園市中壢區中山路63號1樓｜家家買生活百貨｜物品10元

▲桃園市平鎮區「三郎便當」開出11-12月發票200萬特獎。（圖/Google評價）
桃園市龜山區大同路222號｜全聯｜食品等168元
桃園市八德區福德一路46號｜7-11｜食品等116元
新竹市東區鐵道路1段28巷79號1樓｜全家Family Mart｜菸品260元
台中市大雅區雅潭路4段370巷92號｜松柏飲料股份有限公司｜飲品25元
台中市太平區長億南街99巷35號1樓｜大炳國際股份有限公司｜食品1152元

▲桃園龜山大同門市最新一期11、12月發票開出大獎，有民眾花費167元幸運中特獎200萬元。（圖/Google評價）
台中市西區市府路37號｜中華電信｜通話費75元
台中市北屯區東山路 段338-1號｜吉爾斯麵包｜食品等478元
雲林縣西螺鎮振興里1、2號｜新東陽｜飲品35元
台南市安南區安和路4段160號｜Smile速邁樂加油中心｜汽油137元
台南市永康區永大路2段641號1樓｜中油CPC｜汽油70元

▲台南市安南區Smile速邁樂加油中心「安和站」開出11-12月發票200萬特獎。（圖/Google Map）
高雄市前鎮區中華五路656號1樓及地下1樓｜COSTCO｜食品1119元
高雄市三民區建興路156號｜大埔鐵板燒｜餐費490元
高雄市鳳山區武營路301號1樓｜愛國超市｜飲品等76元
高雄市大寮區鳳林三路616號｜中油CPC｜汽油917元
屏東縣南州鄉三民路52-3號｜全家Family Mart｜菸品270元

▲高雄市三民區大埔鐵板燒「建國店」開出11-12月發票200萬特獎。（圖/Google評價）
11-12月期統一發票領獎地點、領獎期限

📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。 

📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，114年11月、12月期統一發票中獎領獎期間為今年2月6日至5月5日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

▲財政部賦稅署提醒，114年11月、12月期統一發票中獎領獎期間為今年2月6日至5月5日。（圖/記者張嘉哲攝）
資料來源：財政部官網

